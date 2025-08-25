Recifitness 2025 confirma Júlio Mamute na abertura da palestra de Renato Cariani no Recife
Maior feira fitness do Nordeste terá palestras, sessões de fotos VIP e experiências interativas nos dias 17 a 19 de outubro no Cecom
A Recifitness 2025, maior feira fitness do Nordeste, acaba de confirmar mais uma participação de peso em sua programação: o influenciador digital Júlio Mamute será o responsável pela abertura da aguardada palestra de Renato Cariani, que acontece no sábado, 18 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções.
Conhecido pela sua trajetória de superação, carisma e pelo incentivo constante à prática de atividade física, Júlio Mamute se consolidou como um nome querido nas redes sociais. Com postagens que misturam treinos, bom humor e mensagens motivacionais, ele conquistou milhares de seguidores que acompanham sua rotina e se inspiram em sua forma autêntica de viver o universo fitness.
“Será uma honra participar da Recifitness, um evento que é referência para quem ama saúde, bem-estar e performance. Estar na abertura da palestra do Renato Cariani, que é um ícone no Brasil, torna esse momento ainda mais especial para mim e para o público”, afirma Júlio Mamute.
Cariani no Recife pela primeira vez
A presença de Renato Cariani é a grande novidade desta edição. Pela primeira vez no Recife, o influenciador comandará a palestra inédita “Do Suor ao Sucesso”, das 14h às 16h, seguida de uma sessão de fotos exclusiva em área VIP, das 16h às 18h.
Cariani é um dos nomes mais relevantes do fitness nacional, com milhões de seguidores e forte impacto na difusão de hábitos saudáveis. Sua confirmação já vem movimentando as redes e promete lotar a feira.
Feira de experiências, marcas e lifestyle saudável
Marcada para os dias 17, 18 e 19 de outubro, a Recifitness terá uma programação intensa com atividades interativas, ativações exclusivas, talks sobre nutrição, saúde e performance, além da presença de marcas nacionais e locais do mercado fitness.
“Essa será a maior edição que já realizamos. Ter Cariani pela primeira vez no Recife, com a participação de Júlio Mamute na abertura, mostra a força do evento e sua conexão com o público que busca qualidade de vida”, destaca Juliana Medeiros, produtora da Recifitness.
Serviço
Evento: Recifitness 2025
Local: Pernambuco Centro de Convenções
Data: 17, 18 e 19 de outubro
Palestra de Renato Cariani: 18 de outubro | Abertura com Júlio Mamute
Horário: 14h às 16h (palestra) | 16h às 18h (sessão de fotos – área VIP)
Inscrições e informações: www.recifitness.com.br