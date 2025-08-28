fechar
Virginia Fonseca faz revelação sobre vida de solteira: "Esperava muito"

Separada de Zé Felipe desde maio deste ano, a influenciadora falou pela primeira vez sobre a vida de solteira após o relacionamento.

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2025 às 10:10
Imagem de Virginia Fonseca
Imagem de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

A nova etapa da vida de Virginia Fonseca chegou com tudo!

Cercada de suspeitas de affairs e declarações (até mesmo de uma possível volta do ex-relacionamento com Zé Felipe) a influenciadora veio a público para esclarecer todos os rumores dessa fase da vida.

Nos stories, Virginia revelou que apesar do novo status, não está focada em romances e nem em festas, coisa que não parece ser fácil de lidar, mediante a antiga rotina.

"O problema aí é que você está focada em trabalhar, com sua empresa e ainda ser mãe de três... nem sempre dá pra aguentar o ritmo da solteirice."

De acordo com a empresária, a “vida de mãe” está exigindo muito e está completamente dedicada aos seus filhos. "É isso. Me chamaram para sair, mas pra mim não dava. A skin mãe me esperava muito."

Ainda em outra entrevista, a influencer revelou que ainda não teria beijado após o término, já que estava focada em seu trabalho e nos três filhos. "Não beijei ainda. É porque estou trabalhando tanto que nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças... O foco é outro nesse momento”, comentou.

