Francisco Gil, filho de Preta Gil, anuncia volta aos palcos

Integrante dos Gilsons, Francisco Gil anuncia volta aos palcos em shows solo e ao lado da banda, pouco mais de um mês após a morte de Preta Gil.

O cantor Francisco Gil confirmou seu retorno aos palcos, pouco mais de um mês após a morte de sua mãe, Preta Gil, em julho.

O artista retoma também a agenda com Os Gilsons, grupo que integra ao lado do pai, José Gil, e do tio, João Gil.

Francisco Gil e Gilsons estão de volta aos palcos



O retorno solo de Francisco Gil aos palcos já tem data para acontecer: nos dias 4 e 5 de setembro, Espaço 373, em Porto Alegre (RS).

"A primeira data já esgotou e abrimos uma extra. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso", disse.

Nas redes sociais, o cantor também deu detalhes sobre o retorno dos Gilsons. Ao todo, a turnê "Pra Gente Acordar" da banda terá 18 datas em terras Europeias a partir de 11 de setembro, começando por Londres.

A tour também terá passagens por cidades como países como Espanha, França, Holanda, Irlanda, Alemanha e Suiça.

A agenda completa dos Gilsons e a venda oficial dos ingressos está disponível no site oficial da banda.

O retorno de Francisco ocorre poucas semanas depois da volta do avô, Gilberto Gil, aos palcos. Preta gIL Faleceu no último dia 20 de julho, após anos de tratamento para câncer no intestino.