Mãe de Zé Felipe desabafa após curtir suposta indireta para Virginia Fonseca: "Curto mesmo"
A ex-sogra de Virginia comentou sobre a proximidade entre as duas após o término do relacionamento com o cantor Zé Felipe, em maio de 2025.
Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, veio a público para esclarecer dúvidas sobre a sua relação com Virginia Fonseca, ex-nora.
A polêmica teve início após a esposa de Leonardo curtir uma publicação em que um fã afirmava estar “fazendo o que Virginia não fez” ao divulgar o novo álbum country de Zé Felipe.
Nos comentários, a internet não perdoou: “Laudo médico: mãe de homem”, “Os pais mais infantis que os filhos”, afirmaram os internautas.
Poliana Rocha responde críticas da web
Poliana rapidamente publicou uma sequência de stories sobre o assunto: "Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam sem pensar. A pessoa nem me conhece para ficar me julgando".
Apesar de ter admitido que tinha curtido o post, a mãe do cantor negou qualquer desentendimento com a influenciadora. “Curto mesmo, quantas vezes eu quiser. Estou achando ótimo as pessoas gostarem desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que ficar feliz e agradecida. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora”, compartilhou.
Ela ainda revelou que possui uma relação tranquila com a influencer. “Não é mimimi de internet que vai acabar com o nosso relacionamento. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem me dado meus três netos. Parem de colocar veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir. Vocês ficam focando o tempo todo na nossa família, está exaustivo”, finalizou.
Vale lembrar que ainda no último final de semana, Leonardo protagonizou uma polêmica durante uma coletiva de impresa em Salvador, quando um repórter perguntou sobre a separação do ex-casal. O cantor interrompeu a fala, afirmou que não comenta sobre a família e virou as costas, saindo visivelmente irritado do local.
