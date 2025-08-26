Raquel Brito se pronuncia após prestar depoimento na delegacia: "Pior dia"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A irmã de Davi Brito precisou ser levada para delegacia para prestar depoimento sobre suposto envolvimento com o "Tigrinho" e lavagem de dinheiro.

Nesta segunda-feira (25/8), a influenciadora Raquel Brito foi chamada para prestar depoimento na Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em Salvador, na Bahia.

A irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, está sendo investigada por suposto envolvimento com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro,

Nas redes sociais, Raquel desabafou com seus seguidores após sair da delegacia.

“Hoje eu estive na delegacia, fui prestar minha queixa [depoimento], inclusive estou com meu vestido rasgado, porque pisaram no meu vestido. Eu sempre agi com a verdade e acho que as coisas têm que ficar claras. Eu nunca entrei em delegacia nenhuma, acho que ninguém quer passar por isso. As pessoas tentam botar algo que não é, não acontece. Tem um ano e pouco com a vida toda exposta de tudo que se faz.”

A ex-participante de A Fazenda negou qualquer ligação com publicidades enganosas e afirmou que está disposta a colaborar com as investigações.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, conforme compartilhado pelo portal EM OFF, a queixa foi solicitada para que haja esclarecimentos sobre a parceria da influenciadora com responsáveis pelos jogos de azar, o destino do valor arrecadado e ainda se existiu a declaração oficial dos recursos.

Nos stories, Raquel afirmou que o caso não envolve casas de apostas. “Foi o pior dia da minha vida pelas páginas de fofoca, que propagam o que elas acham que aconteceu. Eu nunca fiz nenhuma publicação enganosa. Estou e sempre estarei disponível a esclarecer tudo. Eu quero entender como me posicionar, porque eu não sei mesmo. E as coisas comigo têm peso dois [...] eu tô no meu limite, não tô aguentando mais”, afirmou.

