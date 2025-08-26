fechar
Observatório da Tv | Notícia

Série da Netflix baseada em caso real teve 100% de aprovaçã da crítica, mas está escondida do público brasileiro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/08/2025 às 7:06
Série da Netflix baseada em caso real teve 100% de aprovaçã da crítica, mas está escondida do público brasileiro
Série da Netflix baseada em caso real teve 100% de aprovaçã da crítica, mas está escondida do público brasileiro - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A minissérie Cidade Tóxica, lançada neste ano pela Netflix, mergulha em um escândalo ambiental real na cidade de Corby, na Inglaterra, onde crianças nasceram com defeitos congênitos devido à exposição à poeira tóxica. Apesar de ter 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 7,5/10 no IMDb, a produção passou despercebida no catálogo brasileiro, não entrando no Top 10 da plataforma.

Com apenas quatro episódios, a série é uma produção concisa, mas impactante, ideal para quem busca histórias baseadas em fatos reais e repletas de emoção.

A trama acompanha Susan McIntyre (Jodie Whittaker) e outras mães que enfrentam hospitais, consultas médicas e a luta por justiça, após perceberem que a contaminação ambiental estava afetando seus filhos. Personagens como Tracey Taylor (Aimee Lou Wood) e Maggie Mahon (Claudia Jessie) retratam a coragem de mulheres que se uniram em um processo coletivo, confrontando negligência e buscando respostas que iam muito além de compensações financeiras. O advogado Des Collins (Rory Kinnear) desempenha papel central, reunindo informações cruciais e conectando as famílias à investigação jornalística que revelou a gravidade da situação.

Baseada no escândalo de Corby, considerado a Erin Brockovich britânica, a série destaca os desafios enfrentados pelas famílias diante de autoridades negligentes e exposições perigosas, como lama e poeira contaminadas. A produção contou com a consultoria das mães reais envolvidas para garantir fidelidade histórica, além de um elenco de peso que inclui Brendan Coyle e Claudia Jessie, e a adaptação do roteirista Jack Thorne, conhecido pelo sucesso de Adolescência.

Além da narrativa envolvente, a Netflix promoveu a série com uma campanha inovadora no Reino Unido, utilizando outdoors que desapareciam em nuvens de fumaça quando a qualidade do ar ficava ruim, reforçando a mensagem de alerta ambiental. Cidade Tóxica se apresenta como uma obra curta, potente e educativa, trazendo à tona um capítulo sombrio da história industrial britânica que muitos desconhecem, lembrando que “só porque você não consegue ver, não significa que não está acontecendo”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Refém: nova série da Netflix prende o público com reviravoltas chocantes
Netflix

Refém: nova série da Netflix prende o público com reviravoltas chocantes
Tensão e dilemas humanos em filme de suspense disponível na Netflix
Netflix

Tensão e dilemas humanos em filme de suspense disponível na Netflix

Compartilhe

Tags