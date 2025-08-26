fechar
Refém: nova série da Netflix prende o público com reviravoltas chocantes

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/08/2025 às 7:06
A nova série Refém (Hostage), lançada pela Netflix em 21 de agosto, mergulha os espectadores em um thriller político sombrio, repleto de conspirações, sequestros e reviravoltas inesperadas.

A produção acompanha a primeira-ministra britânica Abigail Dalton (Suranne Jones), que enfrenta a crise mais desafiadora de sua carreira enquanto lida com um drama pessoal devastador: o sequestro de seu marido, Dr. Alex Anderson (Ashley Thomas), em plena Guiana Francesa.

Ao mesmo tempo, a presidente francesa Vivienne Toussaint (Julie Delpy) é ameaçada por um escândalo pessoal, obrigando as líderes rivais a formarem uma aliança improvável.

ALERTA DE SPOILERS!

A trama se desenrola com intrigas políticas e revelações sobre os verdadeiros mentores por trás do sequestro. O General Livingston (Mark Lewis Jones), inicialmente confiável, é exposto como o cérebro da conspiração, movido pela ambição de reverter cortes no orçamento militar de Abigail. Paralelamente, John Shagan (Martin McCann) busca vingança por uma decisão de Abigail que resultou na morte de civis durante uma operação no Belize, conectando seu trauma pessoal à crise política em Londres.

O clímax da série é marcado por tensão extrema, incluindo uma bomba no escritório da primeira-ministra que mata Vivienne heroicamente e um confronto final entre Abigail, Shagan e sua família. Momentos de coragem e estratégia se entrelaçam quando Sylvie, filha de Abigail, precisa tomar uma decisão que determina o destino dos reféns, equilibrando vingança e justiça. A narrativa equilibra suspense político e drama familiar, mantendo o espectador em constante expectativa até o último episódio.

Final explicado

No desfecho, Abigail retoma seu cargo como primeira-ministra com apoio de sua equipe e familiares, enquanto Alex se recupera e Sylvie é reintegrada à família. A série termina com Abigail prometendo transparência, anunciando uma nova eleição e honrando a memória de Vivienne Toussaint. Com cinco episódios, Refém combina ação, intriga e emoção, oferecendo um thriller político envolvente que explora lealdade, poder e redenção.

