fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tensão e dilemas humanos em filme de suspense disponível na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 7:11
Tensão e dilemas humanos em filme de suspense disponível na Netflix
Tensão e dilemas humanos em filme de suspense disponível na Netflix - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme Quando os Anjos Dormem, disponível na Netflix, é um suspense psicológico espanhol que explora os limites da moralidade humana. A trama acompanha Germán (Julián Villagrán), um executivo de uma importante empresa de seguros, que, ao dirigir exausto, atropela acidentalmente uma jovem. Desesperado para evitar as consequências, ele toma decisões que o colocam em um caminho de mentiras e violência.

Dirigido por Gonzalo Bendala, o longa é uma adaptação do romance homônimo de Torcuato Luca de Tena. A narrativa se desenrola em tempo real, aumentando a tensão e a sensação de claustrofobia do protagonista.

A atuação de Villagrán é destacada por sua capacidade de transmitir a angústia e os dilemas morais de seu personagem.

O filme recebeu críticas mistas, com elogios à construção da tensão e à atuação principal, mas também apontamentos sobre a repetição de situações e a falta de profundidade em alguns personagens. Quando os Anjos Dormem está disponível na Netflix para assinantes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

5 doramas de romance da Netflix que vão fazer seu coração bater mais forte
doramas da netflix

5 doramas de romance da Netflix que vão fazer seu coração bater mais forte
Suspense psicológico espanhol desafia percepção na Netflix
Netflix

Suspense psicológico espanhol desafia percepção na Netflix

Compartilhe

Tags