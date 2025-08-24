fechar
Suspense psicológico espanhol desafia percepção na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/08/2025 às 19:10
O filme As Linhas Tortas de Deus, disponível na Netflix, é um suspense psicológico espanhol que explora os limites da percepção e da realidade. A trama acompanha Alice Gould, uma detetive particular que se interna em um hospital psiquiátrico fingindo sofrer de paranoia para investigar a morte de um paciente.

Dirigido por Oriol Paulo, o longa é uma adaptação do romance homônimo de Torcuato Luca de Tena. Com uma narrativa envolvente, o filme mantém o espectador em constante dúvida sobre a sanidade da protagonista e a veracidade dos acontecimentos.

A atuação de Bárbara Lennie como Alice é destaque, transmitindo a complexidade emocional de sua personagem. A ambientação no hospital psiquiátrico dos anos 1970 contribui para a atmosfera tensa e claustrofóbica da história.

Com críticas positivas, As Linhas Tortas de Deus é uma opção recomendada para os fãs de thrillers psicológicos que apreciam tramas inteligentes e repletas de reviravoltas.

