Tensão e dilemas humanos em filme de suspense disponível na Netflix

O filme Quando os Anjos Dormem, disponível na Netflix, é um suspense psicológico espanhol que explora os limites da moralidade humana. A trama acompanha Germán (Julián Villagrán), um executivo de uma importante empresa de seguros, que, ao dirigir exausto, atropela acidentalmente uma jovem. Desesperado para evitar as consequências, ele toma decisões que o colocam em um caminho de mentiras e violência.

Dirigido por Gonzalo Bendala, o longa é uma adaptação do romance homônimo de Torcuato Luca de Tena. A narrativa se desenrola em tempo real, aumentando a tensão e a sensação de claustrofobia do protagonista.

A atuação de Villagrán é destacada por sua capacidade de transmitir a angústia e os dilemas morais de seu personagem.

O filme recebeu críticas mistas, com elogios à construção da tensão e à atuação principal, mas também apontamentos sobre a repetição de situações e a falta de profundidade em alguns personagens. Quando os Anjos Dormem está disponível na Netflix para assinantes.

