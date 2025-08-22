Prestes a estrear na Netflix, Bon Appétit, Vossa Majestade ganha trailer estendido de quase 5 minutos
A Netflix divulgou nesta quinta-feira (21) um trailer estendido de Bon Appétit, Vossa Majestade, novo k-drama que chega ao catálogo no dia 23 de agosto. Com quase cinco minutos de duração, o vídeo antecipa momentos de romance, humor e intrigas palacianas que prometem conquistar os fãs do gênero.
Na trama, Im Yoon-ah interpreta uma talentosa cozinheira do século XXI que, após uma inesperada viagem no tempo, acaba no passado e se vê diante de um desafio único: preparar pratos dignos da realeza. Lá, ela conhece o exigente rei vivido por Lee Chae-min, que decide contratá-la como chef oficial do palácio.
Além da dupla protagonista, o elenco reúne nomes conhecidos como Kang Han-na, Choi Gwi-hwa, Oh Eui-Sik e Seo Yi-sook, cada um com papéis importantes na dinâmica entre a corte, a cozinha e os segredos que movem a narrativa. A direção fica a cargo de Chang Tae-yoo, responsável pelo sucesso Meu Amor das Estrelas, aumentando ainda mais a expectativa em torno da série.
Bon Appétit, Vossa Majestade estreia em 23 de agosto na Netflix, com a promessa de unir romance histórico e gastronomia em uma história envolvente e saborosa.