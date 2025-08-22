fechar
Observatório da Tv | Notícia

Prestes a estrear na Netflix, Bon Appétit, Vossa Majestade ganha trailer estendido de quase 5 minutos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/08/2025 às 7:09
Prestes a estrear na Netflix, Bon Appétit, Vossa Majestade ganha trailer estendido de quase 5 minutos
Prestes a estrear na Netflix, Bon Appétit, Vossa Majestade ganha trailer estendido de quase 5 minutos - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (21) um trailer estendido de Bon Appétit, Vossa Majestade, novo k-drama que chega ao catálogo no dia 23 de agosto. Com quase cinco minutos de duração, o vídeo antecipa momentos de romance, humor e intrigas palacianas que prometem conquistar os fãs do gênero.

Na trama, Im Yoon-ah interpreta uma talentosa cozinheira do século XXI que, após uma inesperada viagem no tempo, acaba no passado e se vê diante de um desafio único: preparar pratos dignos da realeza. Lá, ela conhece o exigente rei vivido por Lee Chae-min, que decide contratá-la como chef oficial do palácio.

Além da dupla protagonista, o elenco reúne nomes conhecidos como Kang Han-na, Choi Gwi-hwa, Oh Eui-Sik e Seo Yi-sook, cada um com papéis importantes na dinâmica entre a corte, a cozinha e os segredos que movem a narrativa. A direção fica a cargo de Chang Tae-yoo, responsável pelo sucesso Meu Amor das Estrelas, aumentando ainda mais a expectativa em torno da série.

Bon Appétit, Vossa Majestade estreia em 23 de agosto na Netflix, com a promessa de unir romance histórico e gastronomia em uma história envolvente e saborosa.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Minissérie brasileira supera Wandinha e lidera ranking das séries mais assistidas da Netflix no Brasil
Netflix

Minissérie brasileira supera Wandinha e lidera ranking das séries mais assistidas da Netflix no Brasil
5 dicas de doramas para maratonar no fim de semana
DORAMAS

5 dicas de doramas para maratonar no fim de semana

Compartilhe

Tags