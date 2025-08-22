Minissérie brasileira supera Wandinha e lidera ranking das séries mais assistidas da Netflix no Brasil
A Netflix acaba de presenciar um feito raro: uma produção nacional conseguiu desbancar Wandinha, fenômeno global estrelado por Jenna Ortega, no ranking das séries mais vistas no Brasil. Trata-se da minissérie Pssica, dirigida por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, em parceria com seu filho Quico Meirelles, que estreou no streaming no dia 20 de agosto.
A trama, baseada no livro homônimo de Edyr Augusto, acompanha a história de Janalice (Domithila Catete), uma adolescente que é sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano após o vazamento de um vídeo. O suspense e a intensidade da narrativa rapidamente conquistaram o público brasileiro, garantindo à minissérie o primeiro lugar entre os conteúdos mais assistidos da plataforma no país.
Embora Wandinha continue sendo um sucesso global e tenha assegurado a renovação antecipada para a segunda temporada, Pssica mostra que produções nacionais têm força suficiente para rivalizar com grandes superproduções internacionais, conquistando público e atenção logo na estreia.
A Netflix ainda não divulgou dados detalhados sobre a performance internacional da série, mas o impacto no Brasil já evidencia o apelo do conteúdo feito por e para o público brasileiro. Enquanto isso, a audiência continua acompanhando de perto o desenrolar do drama de Janalice e as tensões envolvidas em sua luta pela sobrevivência.
