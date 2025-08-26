Diretor assistente de Emily em Paris morre durante filmagens da 5ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diego Borella, diretor assistente de Emily em Paris, morreu aos 47 anos após um mal súbito enquanto a equipe filmava em Veneza, na Itália. O episódio aconteceu na quinta-feira (21), por volta das 19h, dentro do Hotel Danieli, e, apesar das tentativas de ressuscitação, Borella foi declarado morto no local devido a um ataque cardíaco.

Profissional italiano, Borella era conhecido por seu talento audiovisual e também como escritor de poesia e contos infantis. A produção da quinta temporada, iniciada em maio, teve uma pausa imediata após o ocorrido, sendo retomada no sábado seguinte.

O novo ano da série da Netflix, que acompanha a vida de Emily (Lily Collins) enfrentando os desafios de trabalho, romances e adaptação em Paris, estreia em 18 de dezembro de 2025.

O elenco inclui Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Ashley Park.

