5ª temporada de Emily em Paris ganha data de estreia na Netflix; confira imagens inéditas

A Netflix confirmou que a quinta temporada de Emily em Paris estreia em 18 de dezembro de 2025. Além da data, o streaming revelou imagens inéditas que mostram a protagonista em novos cenários, desta vez explorando também a cidade de Veneza.

Na nova fase, Emily assume a liderança da Agence Grateau Rome, enfrentando obstáculos tanto na vida profissional quanto em seus relacionamentos. No entanto, quando uma ideia de trabalho sai do controle, ela se vê diante de desilusões amorosas e contratempos na carreira. A sinopse oficial promete ainda um segredo capaz de abalar profundamente um de seus vínculos mais próximos, levando a personagem a buscar clareza e novas possibilidades.

As gravações começaram em maio, com locações em Roma e Paris. O elenco conta com o retorno de Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie. Lucien Laviscount também volta a interpretar Alfie, ex-namorado de Emily.

Desde a estreia, a produção criada por Darren Star acompanha a trajetória da social media americana Emily Cooper, que se muda para a França em busca de novos desafios e acaba se envolvendo em romances, mal-entendidos culturais e dilemas profissionais. Com quatro temporadas já disponíveis, a série retorna no fim do ano para expandir ainda mais o universo da personagem.