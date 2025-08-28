Marcos Mion relembra demissão traumática da Record: “Tomei um golpe”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcos Mion decidiu abrir o jogo e falou abertamente sobre a sua saída da Record, em janeiro de 2021. Em uma conversa com o Portal Leo Dias, o apresentador do Caldeirão admitiu ter se sentido traído pela emissora quando foi desligado sem aviso prévio e também falou sobre a possibilidade de apresentar o BBB, na TV Globo.

Questionado sobre não seguir Rodrigo Faro, ele explicou que ficou com muita mágoa da Record, sua antiga casa, e deixou de seguir todos os profissionais da emissora. “Eu não sigo ninguém da Record. Aquela época foi muito difícil, foi uma época dura pra mim. Eu estava vindo de A Fazenda. Imagina, você tem um relacionamento e acorda no outro dia e a pessoa te manda embora”, disse ele.

“Na época eu não sabia quem tinha feito isso, eu simplesmente tomei um golpe muito grande. Naquele momento ali, eu fiquei meio sem chão. Sabe quando você tem que seguir seu caminho e se valorizar? Em um relacionamento você não pode ficar olhando [as redes sociais]. Naquele momento eu parei de seguir todo mundo da Record. Eu precisava cuidar de mim. As pessoas não tem nada a ver com isso”, garantiu ele.

Sobre a possibilidade de apresentar o Big Brother Brasil, ele explicou. “Não, de jeito nenhum. Não é nem uma questão de querer ou não, mas essa possibilidade não existe. O Tadeu é um mestre no que faz, ele domina aquilo lá”, disse ele.

