BIGHIT confirma namoro antigo entre Jimin, do BTS, e atriz Song Da Eun
Confirmado! Os rumores de namoro entre o integrante do BTS com uma atriz foram revelados como verdadeiros pela própria empresa do grupo.
A BIGHIT MUSIC confirmou oficialmente, neste sábado (31), que Jimin, integrante do BTS, já viveu um relacionamento no passado com a atriz sul-coreana Song Da Eun.
O comunicado veio após rumores voltarem à tona quando a artista publicou um vídeo no TikTok em que aparece surpreendendo o cantor ao sair de um elevador.
As informações foram compartilhadas pelo portal da Billboard.
“No entanto, como relatos especulativos continuam surgindo e rumores infundados circulam, consideramos inevitável esclarecer os fatos mínimos”, afirmou a empresa, reforçando que os dois tiveram contato “com afeição mútua”, mas que isso aconteceu há anos e que, atualmente, não há nenhum vínculo amoroso.
Primeira vez
O posicionamento chamou atenção por ser a primeira vez que a BIGHIT MUSIC confirma publicamente um relacionamento de um dos membros do BTS.
Até então, a vida amorosa dos integrantes sempre foi mantida em absoluto sigilo.
Quem é Song Da Eun, ex-namorada de Jimin do BTS?
A atriz iniciou sua carreira em 2011, em participações na TV sul-coreana, e ganhou projeção maior em 2016 ao atuar no premiado filme A Criada, de Park Chan-wook.
Em 2018, ela se tornou conhecida pelo público ao integrar a segunda temporada do reality de relacionamentos Heart Signal, onde viveu um romance rápido com Jung Jae Ho.
Seus trabalhos mais recentes foram nos dramas Once Again (KBS2) e Mother (tvN), ambos lançados em 2020.
