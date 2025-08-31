fechar
Celebridades | Notícia

BIGHIT confirma namoro antigo entre Jimin, do BTS, e atriz Song Da Eun

Confirmado! Os rumores de namoro entre o integrante do BTS com uma atriz foram revelados como verdadeiros pela própria empresa do grupo.

Por Bianca Tavares Publicado em 31/08/2025 às 9:06
Imagem de Song Da Eun e Jimin do BTS
Imagem de Song Da Eun e Jimin do BTS - Reprodução/Redes Sociais

A BIGHIT MUSIC confirmou oficialmente, neste sábado (31), que Jimin, integrante do BTS, já viveu um relacionamento no passado com a atriz sul-coreana Song Da Eun.

O comunicado veio após rumores voltarem à tona quando a artista publicou um vídeo no TikTok em que aparece surpreendendo o cantor ao sair de um elevador.

As informações foram compartilhadas pelo portal da Billboard.

“No entanto, como relatos especulativos continuam surgindo e rumores infundados circulam, consideramos inevitável esclarecer os fatos mínimos”, afirmou a empresa, reforçando que os dois tiveram contato “com afeição mútua”, mas que isso aconteceu há anos e que, atualmente, não há nenhum vínculo amoroso.

Primeira vez 

O posicionamento chamou atenção por ser a primeira vez que a BIGHIT MUSIC confirma publicamente um relacionamento de um dos membros do BTS. 

Até então, a vida amorosa dos integrantes sempre foi mantida em absoluto sigilo.

Leia Também

Quem é Song Da Eun, ex-namorada de Jimin do BTS?

A atriz iniciou sua carreira em 2011, em participações na TV sul-coreana, e ganhou projeção maior em 2016 ao atuar no premiado filme A Criada, de Park Chan-wook.

Em 2018, ela se tornou conhecida pelo público ao integrar a segunda temporada do reality de relacionamentos Heart Signal, onde viveu um romance rápido com Jung Jae Ho.

Seus trabalhos mais recentes foram nos dramas Once Again (KBS2) e Mother (tvN), ambos lançados em 2020.

