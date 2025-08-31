BIGHIT confirma namoro antigo entre Jimin, do BTS, e atriz Song Da Eun

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confirmado! Os rumores de namoro entre o integrante do BTS com uma atriz foram revelados como verdadeiros pela própria empresa do grupo.

Clique aqui e escute a matéria

A BIGHIT MUSIC confirmou oficialmente, neste sábado (31), que Jimin, integrante do BTS, já viveu um relacionamento no passado com a atriz sul-coreana Song Da Eun.

O comunicado veio após rumores voltarem à tona quando a artista publicou um vídeo no TikTok em que aparece surpreendendo o cantor ao sair de um elevador.

As informações foram compartilhadas pelo portal da Billboard.

“No entanto, como relatos especulativos continuam surgindo e rumores infundados circulam, consideramos inevitável esclarecer os fatos mínimos”, afirmou a empresa, reforçando que os dois tiveram contato “com afeição mútua”, mas que isso aconteceu há anos e que, atualmente, não há nenhum vínculo amoroso.

Primeira vez

O posicionamento chamou atenção por ser a primeira vez que a BIGHIT MUSIC confirma publicamente um relacionamento de um dos membros do BTS.

Até então, a vida amorosa dos integrantes sempre foi mantida em absoluto sigilo.

Quem é Song Da Eun, ex-namorada de Jimin do BTS?

A atriz iniciou sua carreira em 2011, em participações na TV sul-coreana, e ganhou projeção maior em 2016 ao atuar no premiado filme A Criada, de Park Chan-wook.

Em 2018, ela se tornou conhecida pelo público ao integrar a segunda temporada do reality de relacionamentos Heart Signal, onde viveu um romance rápido com Jung Jae Ho.

Seus trabalhos mais recentes foram nos dramas Once Again (KBS2) e Mother (tvN), ambos lançados em 2020.

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL