Cinépolis inicia pré-venda de ingressos para o BTS Movie Weeks

Sessões acontecem de 24 de setembro a 2 de outubro; ingressos já estão disponíveis no app, no site oficial e nas bilheterias da rede

Clique aqui e escute a matéria

A Cinépolis anuncia a abertura da pré-venda de ingressos para o BTS Movie Weeks, com sessões especiais que exibirão quatro filmes da banda em 56 salas da rede no Brasil. O evento é realizado pela Cinépolis +QUECINE, vitrine de conteúdo alternativo da Cinépolis, em parceria com a Trafalgar Releasing e a HYBE.

O fenômeno global BTS chega às telonas com um festival feito sob medida para os ARMYs, o dedicado fã-clube da banda, e para todos que desejam descobrir a razão pela qual o grupo sul-coreano conquistou uma geração inteira.

A série de filmes que será exibida não apenas revive a história do BTS, mas também representa o prelúdio perfeito para o retorno de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook após o serviço militar, aumentando ainda mais a expectativa para a nova fase da banda em 2026.

A pré-venda da Cinépolis já está disponível e os ingressos podem ser adquiridos no site cinepolis.com.br, no aplicativo oficial da rede ou diretamente nas bilheterias. As sessões terão início em 24 de setembro de 2025, com títulos programados ao longo de duas semanas que celebram os momentos mais icônicos da carreira do BTS.

Confira abaixo a programação dos quatro shows que serão exibidos, todos cuidadosamente remasterizados em 4K, destacando a evolução do BTS e sua conexão única com o ARMY.

BTS Movie Weeks - Divulgação

BTS 2016 - Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered (Semana 1 – início em 24 de setembro de 2025)

O encerramento de uma era que definiu os alicerces do BTS. Este show é o epílogo de "The Most Beautiful Moment in Life", a série que capturou os sonhos, as lutas e as emoções da juventude.

Momentos que vão da nostalgia e ternura de "Autumn Leaves" e "Butterfly" à intensidade de "FIRE" e "Save ME" ganham vida na tela grande. Cada música se torna um capítulo que reflete como a vulnerabilidade e a força se entrelaçaram para forjar a identidade da banda.

BTS 2017 - Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered (Semana 1 – início em 25 de setembro de 2025)

Um ponto de virada em sua história. Após conquistar seu primeiro prêmio Billboard Music Award, o BTS consolidou sua ascensão internacional com esta turnê, que marcou sua expansão como fenômeno global. Blood Sweat & Tears, DNA e MIC Drop ressoam como hinos que despertaram a paixão de milhões de pessoas.

As apresentações individuais, com suas nuances vocais e raps poéticos, revelam a diversidade artística de cada membro, enquanto as apresentações em grupo oferecem a magnitude de um show que anunciou ao mundo que o BTS havia chegado para ficar.

BTS 2019 - WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON Remastered (Semana 2 – início em 1º de outubro de 2025)

A noite em que o BTS fez história em Wembley. Este show não é apenas uma demonstração de produção monumental e exibição visual com telões de LED gigantes, mas também uma declaração de amor aos ARMYs e à ideia de autoaceitação.

Sob o céu estrelado de Londres, a banda se tornou o primeiro grupo coreano a se apresentar neste icônico estádio, e suas vozes ressoaram como um eco que transcendeu fronteiras. Revivê-lo em filme é relembrar a emoção de um momento que uniu fãs do mundo todo.

BTS 2021 - MUSTER SOWOOZOO Remastered (Semana 2 – início em 2 de outubro)

A comemoração do oitavo aniversário do BTS se tornou uma festa inesquecível que agora retorna para iluminar os salões. Realizado ao ar livre, o evento capturou a essência festiva da banda: colorida, acolhedora e envolvente.

Mais do que um show, foi um reencontro emocionante com os ARMYs em tempos em que a distância parecia impossível de superar.

Os sorrisos, a camaradagem e a energia sem limites do SOWOOZOO transmitem o espírito do BTS como família e fenômeno cultural, e assistir a isso em um cinema é como reviver a alegria de estarmos juntos no mesmo espaço.