Celebridades | Notícia

Assumiu! Gabriel Medina está namorado ex-noiva de Zé Felipe

Saiba quem é a nova namorada de Gabriel Medina; casal já dava sinais de romance desde junho deste ano em diversas aparições públicas

Por Bianca Tavares Publicado em 29/08/2025 às 10:31
Imagem de Gabriel Medina e nova namorada
Imagem de Gabriel Medina e nova namorada - ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Gabriel Medina resolveu assumir o romance e não escondeu a felicidade!

O surfista compartilhou nesta quinta-feira (28) o primeiro clique oficial com sua nova amada, Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe, e claro que a internet foi à loucura.

No registro, os dois aparecem abraçadinhos, com um coração bem discreto na legenda e apenas dois emojis, mostrando que o clima é de puro romance.

A revelação, no entanto, não pegou totalmente de surpresa.

