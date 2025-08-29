Assumiu! Gabriel Medina está namorado ex-noiva de Zé Felipe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba quem é a nova namorada de Gabriel Medina; casal já dava sinais de romance desde junho deste ano em diversas aparições públicas

Gabriel Medina resolveu assumir o romance e não escondeu a felicidade!

O surfista compartilhou nesta quinta-feira (28) o primeiro clique oficial com sua nova amada, Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe, e claro que a internet foi à loucura.

No registro, os dois aparecem abraçadinhos, com um coração bem discreto na legenda e apenas dois emojis, mostrando que o clima é de puro romance.

A revelação, no entanto, não pegou totalmente de surpresa.

Desde junho, Medina e Isabella já davam sinais de aproximação: ele marcou presença no aniversário da influenciadora, jantaram juntos, foram a shows e até postaram fotos no mesmo lugar com a famosa sobremesa “morango do amor”.

Em julho, eles foram flagrados trocando carinhos durante o show de Thiaguinho no Tardezinha, em Campinas.

Nos comentários, os fãs e amigos reagiram: Pedro Scooby escreveu “Seus lindos”, Emanuel Modena brincou: “Aleluia, não aguentava mais”, e outras reações divertidas misturaram ciúme e surpresa: “Meu namorado está namorando, af” e “Triste por mim, mas feliz por vocês”.