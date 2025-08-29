Samantha Jones, a Ana Clara de ‘Vale Tudo’, fala sobre bissexualidade e namoro com atriz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Samantha Jones têm conquistado destaque nos capítulos recentes de Vale Tudo. O atual remake da novela das nove da Globo promete grandes reviravoltas inéditas, dentre elas, com sua personagem, Ana Clara, casando-se com Leonardo, dado como o filho morto da vilã, Odete Rotiman (Debora Bloch).

A atriz, que é natural de Salvador, na Bahia, atualmente mora no Rio de Janeiro junto com a namorada, a atriz Manu Morelli, com quem tem um relacionamento há mais de um ano.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz que interpreta Ana Clara em Vale Tudo, e é bissexual e compartilhou que enfrentou períodos de incerteza e desafios durante sua adolescência, em que recorreu apoio na terapia para lidar com sua sexualidade.

“Alguns conflitos estão resolvidos, outros não. Em relação a minha sexualidade, tudo certo. Sou bissexual. Morar numa cidade pequena me gerava medo de não ser aceita. Meus pais me deram apoio, então foi mais fácil me desvincular dos meus medos e passar por isso de forma leve”, disse Samantha Jones.

Apaixonada, a atriz descreveu como é a relação com Manu Morelli. “É uma relação muito gostosa. É muito prazeroso ter uma pessoa ao meu lado que, além de eu admirar como artista, me inspira por ser quem é”, refletiu Samantha.

