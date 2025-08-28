fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Taís Araújo se revolta com decadência de Raquel em Vale Tudo: ‘Frustrada’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/08/2025 às 7:07
Taís Araújo se revolta com decadência de Raquel em Vale Tudo: ‘Frustrada’
Taís Araújo se revolta com decadência de Raquel em Vale Tudo: ‘Frustrada’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Taís Araújo, a Raquel de Vale Tudo, lamentou o fato da empresária perder tudo e precisar voltar a vender sanduíche na praia. Sem papas na língua, ela confessou o “susto” que levou ao ler o roteiro, que não existia na versão original.

“Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi que também falei: ‘OK, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer”, confessou em entrevista à Quem.

LEIA AGORA: Poliana Rocha explica curtida polêmica provocando Virginia Fonseca: ‘Chateada’

“Quando peguei a Raquel para fazer, falei: “Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher da negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada“, disparou.

Apesar das críticas, Taís Araújo revelou que não vai desistir de defender a personagem. “E com respeito enorme a todas as mulheres que Raquel representa. Vou até o final defender essa personagem porque acredito nessa mulher. Acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que que acende socialmente, que se dedica, que é uma mulher séria, capaz, competente”, disse.

O post Taís Araújo se revolta com decadência de Raquel em Vale Tudo: ‘Frustrada’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Jornalista da Globo debocha de incoerência em Vale Tudo: ‘Conveniência de roteiro’
odete roitman

Jornalista da Globo debocha de incoerência em Vale Tudo: ‘Conveniência de roteiro’
Globo se arma e produz cenas secretas para a reta final de Vale Tudo
Globo

Globo se arma e produz cenas secretas para a reta final de Vale Tudo

Compartilhe

Tags