Taís Araújo se revolta com decadência de Raquel em Vale Tudo: ‘Frustrada’
Taís Araújo, a Raquel de Vale Tudo, lamentou o fato da empresária perder tudo e precisar voltar a vender sanduíche na praia. Sem papas na língua, ela confessou o “susto” que levou ao ler o roteiro, que não existia na versão original.
“Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi que também falei: ‘OK, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer”, confessou em entrevista à Quem.
“Quando peguei a Raquel para fazer, falei: “Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher da negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada“, disparou.
Apesar das críticas, Taís Araújo revelou que não vai desistir de defender a personagem. “E com respeito enorme a todas as mulheres que Raquel representa. Vou até o final defender essa personagem porque acredito nessa mulher. Acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que que acende socialmente, que se dedica, que é uma mulher séria, capaz, competente”, disse.
