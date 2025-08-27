Jornalista da Globo debocha de incoerência em Vale Tudo: ‘Conveniência de roteiro’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, voltou a massacrar as incoerências no roteiro de Vale Tudo, trama de Manuela Dias. A jornalista deu nota zero pelo fato de Odete Roitman (Debora Bloch) não ter descoberto sobre o romance de Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond), o seu atual amante.

“Nota zero para o fato de Odete ter demorado tanto a descobrir o caso de César e Fátima em Vale Tudo. A vilã vasculhou, mas não chegou justamente à pessoa mais próxima da moça. Até da relação entre André e Fernanda ela sabia. Conveniência de roteiro“, disparou.

Em julho, a colunista tinha também dado nota zero para o fato da trama abordar assuntos sérios de forma rasa e rápida ao longo da trama.

“Nota zero para tramas mal desenvolvidas em Vale Tudo. Várias surgem e desaparecem num piscar de olhos. Exemplos: Burnout de Renato, tráfico de animais, bebês reborn, a obsessão de Marco Aurélio por Sarita etc”, analisou na época.