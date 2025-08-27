Globo se arma e produz cenas secretas para a reta final de Vale Tudo
Faltando apenas dois meses para o fim de Vale Tudo, a Globo começou a se movimentar para a produção de cenas secretas da novela de Manuela Dias, que envolvem todo o elenco. As sequências que já estão sendo gravadas, em formato de flashbacks, só serão exibidas nos últimos capítulos da novela das nove.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, as cenas secretas envolvem todas as equipes e são tomadas para os momentos finais da história. A suspeita maior é de que essas sequências tenham conexão com o possível assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch).
Manuela Dias, autora do remake, já havia declarado que já tinha um assassino em vista para matar a vilã da novela das nove. No entanto, ainda faz mistério sobre a identidade do verdadeiro assassino.
“Eu tenho um assassino. Eu descobri ele por acaso, mas eu ainda não seu, preciso continuar seguindo as pistas para ver se realmente a suspeita recai sobre o personagem correto”, disse ela, em entrevista ao podcast O Assunto.
