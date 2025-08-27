Globo se arma e produz cenas secretas para a reta final de Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Faltando apenas dois meses para o fim de Vale Tudo, a Globo começou a se movimentar para a produção de cenas secretas da novela de Manuela Dias, que envolvem todo o elenco. As sequências que já estão sendo gravadas, em formato de flashbacks, só serão exibidas nos últimos capítulos da novela das nove.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, as cenas secretas envolvem todas as equipes e são tomadas para os momentos finais da história. A suspeita maior é de que essas sequências tenham conexão com o possível assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch).

Manuela Dias, autora do remake, já havia declarado que já tinha um assassino em vista para matar a vilã da novela das nove. No entanto, ainda faz mistério sobre a identidade do verdadeiro assassino.

“Eu tenho um assassino. Eu descobri ele por acaso, mas eu ainda não seu, preciso continuar seguindo as pistas para ver se realmente a suspeita recai sobre o personagem correto”, disse ela, em entrevista ao podcast O Assunto.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br