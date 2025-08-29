fechar
Celebridades | Notícia

Segredo revelado: Diogo Nogueira mostra como mantém a chama com Paolla Oliveira: "Garçom"

Diogo Nogueira revela truque romântico com Paolla Oliveira: prepara jantares, serve vinho e trata a atriz como verdadeira rainha do amor

Por Bianca Tavares Publicado em 29/08/2025 às 11:11
Imagem de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Imagem de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão juntos há 4 anos e são um dos casais mais queridos das redes sociais, isso não podemos negar!

Mas o cantor revelou que existe um truque especial para manter o clima de romance sempre aceso!

Saiba qual é o segredo da paixão do casal:

Leia Também

Diogo Nogueira revela truque para manter chama acesa

Durante participação no TVZ Ao Vivo, do Multishow, Diogo contou que gosta de tratar Paolla como uma rainha.

Ele prepara surpresas, jantares especiais e até serve vinho "tipo garçom", deixando a atriz confortável e mimada.

"Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos pra matar a saudade eu faço uma comidinha pra ela, faço jantar especial surpresa", contou Diogo.

"Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixar ela sentadinha que nem uma rainha, faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. 'O que a senhora deseja?'", finalizou.

Leia também

Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça
celebridades

Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça
Virginia Fonseca faz revelação sobre vida de solteira: "Esperava muito"
Celebridades

Virginia Fonseca faz revelação sobre vida de solteira: "Esperava muito"

Compartilhe

Tags