Gusttavo Lima conta experiência com espiritismo: "Passei a respeitar"
Gusttavo Lima, conhecido como cantor, acabou revelando que uma mensagem espiritual mudou completamente a sua vida. Veja agora mais detalhes!
Gusttavo Lima, conhecido como cantor brasileiro, acabou contanto que teve uma experiência com o espiritismo que o fez passar a respeitar mais a religião.
Durante uma entrevista que foi ao ar no domingo (31), o artista revelou que recebeu uma mensagem espiritual.
"Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar", disse.
Segundo o portal Bnews, o cantor ainda revelou que essa foi sua primeira experiência com o espiritismo e que, de maneira impressionante, seis meses após receber a mensagem, sua vida começou a mudar.
"Depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim", finalizou.
