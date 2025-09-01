fechar
Gusttavo Lima conta experiência com espiritismo: "Passei a respeitar"

Gusttavo Lima, conhecido como cantor, acabou revelando que uma mensagem espiritual mudou completamente a sua vida. Veja agora mais detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 01/09/2025 às 7:20
Gusttavo Lima, cantor sertanejo
Gusttavo Lima, cantor sertanejo - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima, conhecido como cantor brasileiro, acabou contanto que teve uma experiência com o espiritismo que o fez passar a respeitar mais a religião.

Durante uma entrevista que foi ao ar no domingo (31), o artista revelou que recebeu uma mensagem espiritual.

"Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar", disse.

Segundo o portal Bnews, o cantor ainda revelou que essa foi sua primeira experiência com o espiritismo e que, de maneira impressionante, seis meses após receber a mensagem, sua vida começou a mudar.

"Depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim", finalizou.

