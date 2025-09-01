Internautas detonam Marcos Mion no comando do The Town: ‘Ninguém aguenta mais’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Marcos Mion, apresentador, será um dos apresentadores que vão comandar a transmissão do The Town, uma espécie de Rock in Rio, mas em São Paulo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5. Porém, na rede social X, os internautas reprovaram a escolha.

“Ninguém aguenta mais Mion”, “Por que show precisa ter apresentador? Antigamente não era assim”, “Misericórdia”, “Obrigado por avisar, não irei assistir”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Sonia Abrão defende Taís Araújo após atriz mostrar insatisfação com Manuela Dias

A emissora também escalou Kenya Sade, conhecida em grandes coberturas de shows, e Lucio Mauro Filho, que participa do Caldeirão com Mion, para se envolvem com os bastidores do festival de música. No Multishow e Bis, o mesmo grupo de sempre, formado por Laura Vicente, Guilherme Guedes, Chinaina e Dedé Teicher. A novidade fica por conta das presenças de Negra Li e Magá Moura.

Neste ano, a grade do The Town tem grandes atrações de peso, como Ivete Sangalo, que nunca se apresentou no evento, Mariah Carey, que ano passado esteve no Rock in Rio, Lionel Ritchie, Blackstreet Boys, Katy Perry e outros.