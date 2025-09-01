fechar
Internautas detonam Marcos Mion no comando do The Town: 'Ninguém aguenta mais'

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/09/2025 às 7:12
Internautas detonam Marcos Mion no comando do The Town: ‘Ninguém aguenta mais’
Internautas detonam Marcos Mion no comando do The Town: ‘Ninguém aguenta mais’ - Observatório dos Famosos

Marcos Mion, apresentador, será um dos apresentadores que vão comandar a transmissão do The Town, uma espécie de Rock in Rio, mas em São Paulo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5. Porém, na rede social X, os internautas reprovaram a escolha.

“Ninguém aguenta mais Mion”, “Por que show precisa ter apresentador? Antigamente não era assim”, “Misericórdia”, “Obrigado por avisar, não irei assistir”, foram alguns comentários.

A emissora também escalou Kenya Sade, conhecida em grandes coberturas de shows, e Lucio Mauro Filho, que participa do Caldeirão com Mion, para se envolvem com os bastidores do festival de música. No Multishow e Bis, o mesmo grupo de sempre, formado por Laura Vicente, Guilherme Guedes, Chinaina e Dedé Teicher. A novidade fica por conta das presenças de Negra Li e Magá Moura.

Neste ano, a grade do The Town tem grandes atrações de peso, como Ivete Sangalo, que nunca se apresentou no evento, Mariah Carey, que ano passado esteve no Rock in Rio, Lionel Ritchie, Blackstreet Boys, Katy Perry e outros.

