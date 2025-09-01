Carlinhos Maia confessa traição e Lucas Guimarães reage: "Sinto pena"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clima tenso entre Carlinhos Maia e Lucas Guimaraães? O influenciador confessou no Rancho do Maia ter traído o ex-marido, que desabafou nas redes.

Carlinhos Maia acabou protagonizou um momento polêmico durante o Rancho do Maia.

Nesta segunda-feira (1º), após ingerir bebida alcoólica, o influenciador gravou uma série de vídeos para seus Instagram e, em meio à euforia, admitiu ter traído o ex-marido, Lucas Guimarães.

Carlinhos Maia confessa traição: "Muitos dias sozinho"



Em festa no Rancho do Maia, Carlinhos confirmou a traição à cantora Kally Fonseca. "Não posso voltar, porque ele vai passar na minha cara que eu traí ele. Eu traí, ele me deixou muitos dias sozinho", revelou.

Ainda nas gravações, ele comentou sobre o receio de ver Lucas seguir em frente e iniciar um novo relacionamento, revelando inseguranças em relação ao término.

"Ele vai achar alguém muito chique, e eu tenho um medo do caralho. Eu minto tanto, eu não minto, porque eu falo a verdade depois", disse, segundo o Terra.

Lucas Guimarães reage a falas de Carlinhos

Poucas horas depois, Lucas Guimarães reagiu em suas redes sociais, em tom de desabafo.

"Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas", pontuou.

Ele também ressaltou que, durante os 15 anos em que estiveram juntos, manteve-se fiel e dedicado, mesmo reconhecendo as dificuldades da relação.

"Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas", revelou.

Lucas falou ainda de quem está no entorno do ex-marido. "Ao lado dele tem apenas interesse e eu sinto pena, de verdade. O trabalho dele acaba fazendo com que ele se envolva com outras pessoas. Eu vibro muito e torço muito por ele, mas tenho minhas dores e meus traumas com ele", destacou.