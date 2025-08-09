Lucas Guimarães revela perda de 10kg após separação de Carlinhos Maia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lucas Guimarães falou de forma bem humorada sobre estar "sofrendo por amor" em seus stories; separação de Carlinhos Maia foi anunciada em julho.

Lucas Guimarães revelou em seu Instagram ter perdido cerca de dez quilos após a separação de Carlinhos Maia.

No último sábado (9), o apresentador compartilhou o fato com bom humor nos stories.

Lucas Guimarães fala sobre perda de peso após separação

Nos stories de seu perfil no Instagram, o apresentador do "Eita, Lucas" revelou uma perda de peso considerável após separação, de forma bem humorada.

"Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim", disse Lucas Guimarães. "Acho que perdi uns dez quilos. Estou sofrendo, viu! Estou sofrendo de amor", pontuou.

Em entrevista recente ao portal Leo Dias, Lucas falou sobre os desafios de lidar com o fim de uma união de mais de 15 anos, especialmente sob o escrutínio público. "É tudo muito intenso", desabafou.

Ele mencionou o peso da exposição midiática e o impacto na sua saúde mental, mas expressou sua confiança na fé para superar o momento.

"As pessoas veem o quanto nós somos pessoas reais, então acho que é isso que o público tanto se identificou. Então vamos para cima, que tem muito trabalho", disse ainda.

A separação de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia foi anunciada no final de julho nas redes sociais, e, desde então, o término tem gerado polêmicas e discussões públicas sobre como os dois e suas famílias estão lidando com a situação.

Recentemente, a influenciadora Eduarda Luvisnek chegou a ser apontada como pivô da separação e suposto affair de Carlinhos, que estaria descobrindo novas facetas de sua sexualidade.