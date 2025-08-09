Velório de Arlindo Cruz reuniu fãs e famosos no Rio de Janeiro (RJ)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Corpo do sambista foi velado no bairro de Madureira, na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), com direito a apresentação de bateria da Império Serrano.

O corpo de Arlindo Cruz começou a ser velado neste sábado (9), na quadra da Império Serrano, escola do coração do sambista, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro.

Afetado pelas sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017, Arlindo morreu na última sexta-feira (8), de falência múltipla de órgãos, após alguns meses internado no Hospital Barra D'Or.

Velório de Arlindo reuniu público e famosos

A homenagem começou com um momento privado para família e amigos, no fim da tarde. A partir das 18h, o acesso à quadra foi liberado para o público geral, destaca o G1.

Muitos dos presentes vestiam branco, à pedido da família, como um "símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida". O mesmo código de vestimenta foi visto no velório de Preta Gil, no fim de julho.

No velório de Arlindo, o clima de emoção foi notável, com direito a roda de samba, apresentação da bateria do Império Serrano e rituais candomblecistas, além de cerveja liberada para os presentes, como revela o SBT.

Além de Flora Cruz e Arlindinho, filhos do sambista, o velório também contou com a presença de famosos como Zeca Pagodinho, Thiago Martins, Regina Casé e Dodô, do Pixote, revela o Splash.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva foram algumas das personalidades que manifestaram suas condolências pelo envio de coroas de flores.

As homenagens continuam até às 10h da manhã de domingo (10). O enterro está marcado para às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap.