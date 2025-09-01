fechar
Celebridades | Notícia

Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam tido jantar secreto na Espanha, diz site

Vinicius Junior e Virginia estão juntos? Jogador e apresentadora do "Sabadou" teriam juntado juntos secretamente em Madri; saiba tudo.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/09/2025 às 21:43
Virginia Fonseca e Vini Jr
Virginia Fonseca e Vini Jr - Reprodução/Instagram

Romance no ar? 

Vini Jr, atacante do Real Madrid, esteve recentemente na Espanha jantando com uma companhia especial, segundo site. 

Após semanas de boatos envolvendo os dois, o portal Léo Dias revelou que Virginia Fonseca jantou discretamente ao lado do craque.

Virginia e Vini Jr. estariam vivendo romance

Segundo o portal, o jogador e a influenciadora teriam jantado em Madri na noite desta segunda-feira (01/09).

Os encontros entre os dois estariam ocorrendo de forma discreta, e nesta manhã, Vini teria enviado as flores recebidas por Virginia, revela o portal Léo Dias.

Em julho, os dois já foram alvo de rumores quando a imprensa noticiou que a apresentadora do "Sabadou" teria comparecido escondida à festa de Vinicius Junior, e que os dois estavam juntos em uma área reservada da celebração.

Virginia e Vini Jr. não confirmam nem negam a existência da relação, bem como as equipes de ambos. 

Solteira desde o fim de maio, Virginia se relacionou durante quatro anos com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo.

