Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, cutuca Virginia Fonseca em post sobre vulgaridade

Curtida da esposa de Pedro Leonardo em indireta contra Virginia Fonseca gera comentários nas redes e movimenta fãs do casal de influenciadores.



A influenciadora Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, voltou a ser assunto após uma curtida que não passou despercebida.

A empresária interagiu em uma publicação que falava sobre a diferença entre vulgaridade e elegância, justamente em meio às críticas que Virginia Fonseca costuma receber pelo estilo que adota em seus conteúdos.

O post dizia que “ser vulgar é fácil, mas ter elegância é raro” e, ao deixar sua curtida, Thais acabou alimentando especulações de uma possível indireta para a nora de Leonardo.

Rapidamente, o gesto repercutiu entre os fãs, que apontaram uma suposta alfinetada na influenciadora. Na legenda, o texto dizia:

"Virgínia Fonseca virou manchete na Festa de Barretos pelo look ousado. Chamou atenção? Sim. Mas foi pelo excesso, não pela sofisticação. E é exatamente aqui que mora a diferença: O exagero gera comentários imediatos. A elegância gera admiração duradoura. Não basta ser vista. É preciso ser lembrada da forma certa. Enquanto algumas escolhem a narrativa do impacto momentâneo, outras constroem a narrativa do respeito, do bom gosto e da postura sofisticada. A verdadeira presença não precisa de exagero. Ela se sustenta sozinha. E se você quer aprender a construir uma imagem que não dependa de manchetes, mas de admiração genuína, eu posso te guiar nesse processo"



Alguns viram a interação como uma crítica direta, enquanto outros defenderam que poderia ser apenas uma coincidência. Até o momento, Virginia Fonseca não comentou a situação e segue com sua rotina de gravações e publicações.

O clima ficou ainda mais curioso porque Thais e Virginia já foram próximas no passado, o que aumenta a atenção em torno dessa curtida que gerou barulho entre os fãs e portais de fofoca.