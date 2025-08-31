Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, cutuca Virginia Fonseca em post sobre vulgaridade
Curtida da esposa de Pedro Leonardo em indireta contra Virginia Fonseca gera comentários nas redes e movimenta fãs do casal de influenciadores.
Clique aqui e escute a matéria
A influenciadora Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, voltou a ser assunto após uma curtida que não passou despercebida.
A empresária interagiu em uma publicação que falava sobre a diferença entre vulgaridade e elegância, justamente em meio às críticas que Virginia Fonseca costuma receber pelo estilo que adota em seus conteúdos.
O post dizia que “ser vulgar é fácil, mas ter elegância é raro” e, ao deixar sua curtida, Thais acabou alimentando especulações de uma possível indireta para a nora de Leonardo.
Rapidamente, o gesto repercutiu entre os fãs, que apontaram uma suposta alfinetada na influenciadora. Na legenda, o texto dizia:
"Virgínia Fonseca virou manchete na Festa de Barretos pelo look ousado. Chamou atenção? Sim. Mas foi pelo excesso, não pela sofisticação. E é exatamente aqui que mora a diferença: O exagero gera comentários imediatos. A elegância gera admiração duradoura. Não basta ser vista. É preciso ser lembrada da forma certa. Enquanto algumas escolhem a narrativa do impacto momentâneo, outras constroem a narrativa do respeito, do bom gosto e da postura sofisticada. A verdadeira presença não precisa de exagero. Ela se sustenta sozinha. E se você quer aprender a construir uma imagem que não dependa de manchetes, mas de admiração genuína, eu posso te guiar nesse processo"
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Alguns viram a interação como uma crítica direta, enquanto outros defenderam que poderia ser apenas uma coincidência. Até o momento, Virginia Fonseca não comentou a situação e segue com sua rotina de gravações e publicações.
O clima ficou ainda mais curioso porque Thais e Virginia já foram próximas no passado, o que aumenta a atenção em torno dessa curtida que gerou barulho entre os fãs e portais de fofoca.
Ver essa foto no Instagram