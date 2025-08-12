fechar
Lucas Guimarães fala sobre vida íntima após Carlinhos Maia: "Não sou santo"

Lucas Guimarães falou sobre a rotina intensa após a separação e afirmou que, apesar das mensagens, não está focado em relacionamentos no momento.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/08/2025 às 22:08 | Atualizado em 12/08/2025 às 22:53
Lucas Guimarães
Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram

Lucas Guimarães, influenciador digital, abriu o coração sobre sua vida pessoal após anunciar a separação de Carlinhos Maia no mês passado.

O apresentador do "Eita, Lucas" no SBT, revelou como tem se posicionado sobre novas propostas de relacionamento.

Apesar de receber diversas mensagens de homens e mulheres interessados, Lucas revelou que não está focado em relacionamentos no momento devido à sua rotina intensa de trabalho

Em postagem nas redes sociais, Guimarães afirmou que tem recebido mensagens de "homens e mulheres", mas que não está com interesse em flertar no momento. "Quando vejo [as mensagens], penso: 'Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça'".

O apresentador também falou sobre a pressão que sente para "reagir" e encontrar um novo amor, deixando claro que não pretende mudar sua essência para agradar aos outros.

"Gente, eu não tenho alma de quenga não, viu? Nada contra quem é cada um faz da sua vida, do seu furor e das suas partes íntimas o que quiser, mas minha parada é outra. Então, vocês ficam querendo que eu reaja de uma forma que eu não sou. Não sou santo! Mas não queiram fazer de mim uma coisa que eu não sou, não", disse.

Carlinhos e Lucas anunciaram a separação oficialmente em julho, após 15 anos de união.

