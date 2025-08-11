fechar
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocam farpas cara a cara nos stories: "Você vai sofrer"

Separados recentemente, Lucas Guimarães e Carlinhos Maia trocam provocações afiadas em reencontro exibido nas redes; fique por dentro.

Por Thallys Menezes Publicado em 11/08/2025 às 23:04
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Um novo reencontro de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, após o anúncio da separação em julho, rendeu um clima tenso nos stories.

O momento aconteceu quando Lucas foi buscar seus pertences na casa do ex-marido, e a troca de farpas começou logo nos primeiros vídeos publicados.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocam farpas nos stories

Carlinhos ironizou a quantidade de itens levados, enquanto Lucas listou "muita roupa e muito tênis", revela o portal Terra.

A situação ficou mais tensa quando Carlinhos insinuou que ele poderia estar levando peças suas, recebendo de volta a resposta: "Não preciso porque eu tenho".

Entre piadas e alfinetadas, o humor ácido continuou. Carlinhos comentou que encheria a casa de "quengas", e Lucas retrucou dizendo que, diante do término, o ex realizaria "o sonho de transformar o local em um cabaré".

Sexualidade virou pauta na conversa

Na interação tensa, houve ainda provocações sobre a perda de peso do apresentador, que revelou ter ficado dias sem comer após o término, pontua a matéria do Terra.

"Agora eu acho que estou sofrendo mais do que você, mas depois você vai sofrer mais", disse Lucas. "Acho que não vou sofrer, não. Não estou a fim de sofrer", respondeu o apresentador do Rancho do Maia.

No fim, Lucas reafirmou sua orientação sexual, fazendo referência a um dos principais boatos sobre o término: a descoberta de uma suposta bissexualidade de Carlinhos.

"Quem confundiu as bolas foi você. Eu tenho certeza absoluta de que sou gay", disse o apresentador do "Eita, Lucas".

"Eu não tenho certeza de nada na minha vida, sou uma pessoa incerta, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas", rebateu Carlinhos.


