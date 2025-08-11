Zé Felipe conta tudo sobre término com Virginia: "Era um sofrimento"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista reveladora, Zé Felipe fala sobre separação de Virginia Fonseca, explicando como foi o processo de separação do casal.

Mias de dois meses após o anúncio, Zé Felipe abre o jogo sobre separação de Virginia Fonseca.

No último sábado (09/08), o cantor contou à imprensa nos bastidores como foi o processo de separação, as tentativas de salvar o casamento e de quem partiu a decisão de encerrar a relação.

Zé Felipe fala abertamente sobre separação de Virginia Fonseca

Nos bastidores, o filho de Leonardo revelou ao portal Leo Dias alguns detalhes sobre o divórcio. "Quando a gente decidiu se separar, eu e a Virginia, o primordial era preservar as crianças, sabe? Tipo assim, a maior benção, o maior presente que eu tenho na minha vida são os meus filhos", revelou. "Acho que era um sofrimento muito interno que não queria transparecer um para o outro".

Segundo Zé, a decisão foi tomada em conjunto para preservar o bem-estar dos filhos. "Já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz", declarou.

O sertanejo afirmou que, apesar das tentativas de salvar o relacionamento, ambos perceberam que não seriam felizes continuando juntos.

"Tentamos de tudo, fizemos terapia, a gente conversou, viajamos juntos sozinhos, fomos para o Japão, a viagem foi maravilhosa, mas quando a gente voltou a gente não ia conseguir estar vivendo como casal infeliz em uma casa com três crianças. Que energia eu e a Virginia ia ter vivendo infeliz, então a gente preservou a boa relação, tenho um carinho muito grande pela Virginia, uma ligação eterna que são os filhos, assim foi melhor", revelou.

Zé Felipe também destacou que não vive para manter aparências e não faria nada apenas para agradar a audiência. Para ele, a autenticidade é prioridade, mesmo diante das expectativas dos fãs.

"Eu tenho que estar bem, feliz, com os olhos brilhando sempre, se não eu não consigo viver. Se tiver uma coisa por fachada, não sou eu", disse.