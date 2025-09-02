fechar
Celebridades | Notícia

Bia do Brás revela motivo do afastamento de Alane após o BBB 24

Beatriz Reis e Alane Dias eram extremamente próximas no Big Brother Brasil 2024, mas a amizade não durou muito após o fim do programa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 02/09/2025 às 9:40
Imagem de Alane e Beatriz!
Imagem de Alane e Beatriz! - Reprodução/ Globo

Beatriz Reis, muito conhecida como "Bia do Brás", acabou revelando para o público que sua amizade com Alane Dias não existe mais.

Em entrevista com "De Frente com a Blogueirinha", a ex-sister explicou que tentou manter contato com a bailaria após o fim do BBB 24, mas foi ignorada.

"A gente saiu do Big Brother e tomou caminhos diferentes. Procurei ela algumas vezes: liguei, mandei mensagem… Mas também entendo que devia estar corrida, talvez pela agenda. Eu procurei, mas é isso. É como no terceirão: às vezes as pessoas não querem continuar. Não faz mais sentido", contou.

De acordo com Beatriz, o esforço para continuar com a amizade não foi pouco.

"Eu procurei, não tive retorno, e tá tudo bem, eu super respeito. Mas liguei umas três vezes, em dias separados, mandei mensagem, fui atrás mesmo, com meu jeito de amiga. Depois, passado um tempo, se não me engano, ela mandou um direct, mas já tinha esfriado", continuou.

Segundo o portal Bnews, a ex-BBB ainda explicou que a sua rotina também contribuiu para o afastamento das duas.

"Eu estava fazendo novela, morando no Rio, vivia num looping: quase não dormia, porque fazia publi, gravava a novela… Como estava muito focada em outras coisas de trabalho, não voltei a insistir. Acho que foi isso", finalizou.

Apesar da amizade no programa, o público que acompanhava o Big Brother Brasil 2024 se mostrava insatisfeito com a relação entre Beatriz Reis e Alane Dias.

