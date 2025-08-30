fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Kaysar Dadour faz revelação sobre masturbação no BBB e choca internautas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/08/2025 às 19:47
Kaysar Dadour faz revelação sobre masturbação no BBB e choca internautas
Kaysar Dadour faz revelação sobre masturbação no BBB e choca internautas - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Kaysar Dadour, vice-campeão do BBB 18, deixou o público surpreso com uma confissão inesperada no programa Sabadou com Virginia. O ator contou, em tom bem-humorado, que durante o confinamento do reality show tinha o hábito de se masturbar diariamente embaixo do edredom.

Segundo ele, o momento de alívio era seguido de uma limpeza improvisada na parede do quarto. “Então, todo dia eu ficava com vontade de bater uma. Eu batia punhet* todo dia embaixo do edredom. E jogava na parede”, confessou. “Por isso eu sempre estava feliz, relaxado”, brincou, arrancando reações de espanto e risadas.

— Central Reality (@centralreality) '; twitter.appendChild(scr); })();

Essa não foi a única vez que Kaysar chamou atenção com suas revelações. Durante participação no podcast Quem Não Pode Se Sacode, ele se autodefiniu como especialista em sexo. O ator revelou ter uma maleta com vibradores, algemas e outros acessórios, além de assumir que gosta de ousadia nas relações.

A trajetória de Kaysar no Brasil, no entanto, vai além das revelações picantes. Nascido em Alepo, na Síria, ele precisou fugir da guerra em 2011, passou dificuldades na Ucrânia e chegou ao Brasil em 2014. Aqui, trabalhou como garçom e animador de festas até conquistar o segundo lugar no reality. Naturalizado brasileiro, investiu na carreira artística e já brilhou em produções como Carcereiros, Órfãos da Terra e na Dança dos Famosos, onde se consagrou campeão em 2019.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Kaysar Dadour faz revelação sobre masturbação no BBB e choca internautas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Ex-BBB Kaysar Dadour celebra três anos da família no Brasil após fuga de guerra na Síria: "Vitória"
EMOÇÃO

Ex-BBB Kaysar Dadour celebra três anos da família no Brasil após fuga de guerra na Síria: "Vitória"
'Dança dos Famosos': final terá Dandara, Kaysar e Jonathan Azevedo
Reality Show

'Dança dos Famosos': final terá Dandara, Kaysar e Jonathan Azevedo

Compartilhe

Tags