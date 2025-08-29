Vai ou não vai? Nicole Bahls revela se participaria do BBB 26
Nicole Bahls no BBB 26? Ex-participante de duas edições de A Fazenda, a apresentadora abriu o jogo sobre a possibilidade de mais um reality.
Clique aqui e escute a matéria
Nos bastidores da "Dança dos Famosos", Nicole Bahls comentou a possibilidade de participar do BBB26.
A revelação aconteceu durante uma conversa nos bastidores com o influenciador Álvaro Xaro, que também está na competição.
Nicole Bahls fala sobre possível participação no BBB 26
Conhecida por já ter integrado outros realities, inclusive "A Fazenda 5" e "A Fazenda 9", a apresentadora afirmou que aceitaria o convite, mas confessou ter receio da recepção do público, já que sua imagem está bastante associada a esse tipo de programa.
"Todo mundo deveria entrar para um reality, porque é a melhor experiência que tem, que não chega boleto para pagar, é oportunidade de ganhar prêmios, carro e acué [gíria para dinheiro]", revelou.
Apesar da preocupação, a artista destacou que dividir esse desafio com Álvaro seria especial, já que mantém uma relação de amizade e parceria com o influenciador.
"Se me chamassem para ir com o Álvaro para o ‘BBB’, eu ia amar, porque eu amo o Álvaro. O Álvaro é uma delícia de pessoa, é meu amigo de trabalho", revelou. "Estar com o Álvaro ainda concorrendo a vários prêmios seria um sonho".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O BBB 26 estreia em janeiro de 2026.