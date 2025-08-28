fechar
Quem desistiu de A Fazenda 2025? Reality sofre baixa antes da estreia

"A Fazenda 17" nem começou e já perdeu um participante? Segundo colunista, uma celebridade desistiu de encarar o desafio do reality rural.

Por Thallys Menezes Publicado em 28/08/2025 às 23:11
A Fazenda 17
A Fazenda 17 - Divulgação/Record

"A Fazenda 17" nem começou e já teve desistências?

A Record ainda não confirma a lista oficial de peões e peoas da nova edição do reality, mas já circulam pela imprensa possíveis relações de participantes.

Além dos supostos confirmados, uma possível desistência no programa está dando o que falar. Saiba tudo!

Mary Mallandro teria desistido de A Fazenda 17

A atriz e diretora Mary Mallandro, ex-esposa do humorista Sérgio Mallandro, estava escalada para "A Fazenda 17", mas teria desistido da vaga, segundo a colunista Fábia Oliveira.

De acordo com a coluna, Mary teria se preocupado com o desafio oferecido pelo confinamento e desistido do reality.

Mary e Sérgio têm um filho, Sérgio, de 40 anos. O casamento dos dois artistas durou sete anos.

Quando começa A Fazenda 2025?

"A Fazenda 17" já tem data para começar! O reality rural da Record vai ao ar a partir de 15 de setembro, apresentado por Adriane Galisteu.

Ao todo, serão 24 participantes, revelados apenas durante o programa de estreia da atração.

