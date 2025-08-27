fechar
A Fazenda |

A Fazenda 2025: Belo apoia ida da namorada Rayane Figliuzzi ao reality, diz site

"A Fazenda 17" vem aí! O reality pode contar com a participação de Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, que estaria apoiando o feito.

Por Thallys Menezes Publicado em 27/08/2025 às 23:16
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Mais uma confirmada em "A Fazenda 17"?

Rayane Figliuzzi vem figurando nas listas de famosos cotados para a nova edição do reality há algumas semanas.

Atual namorada do cantor Belo, a atriz e empresária pode estar mais próxima de topar o convite da Record, diz site.

Belo apoia participação da namorada em A Fazenda 17

As negociações entre a produção de A Fazenda e Rayane Figliuzzi seguem a todo vapor, segundo o jornal Extra.

A publicação aponta que as conversas começaram há mais de um mês, mas o "sim" definitivo ainda não veio. 

Rayane teria a aprovação de Belo, que já viu suas ex-mulheres Viviane Araújo, vencedora de A Fazenda 5, e Gracyanne Barbosa, ex-BBB 24, passarem por realities.

Leia Também

Com a participação em A Fazenda, Rayane estaria em busca, também, de desvincular sua imagem do cantor e viabilizar a carreira de atriz que sonha em construir.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Porém, a empresária tem se visto dividida entre a participação no programa, a convivência com o filho e também compromissos profissionais, como o cargo de musa do carnaval na Unidos de Vila Isabel.

"A Fazenda 17" estreia oficialmente no dia 15 de setembro. Os 2 peões e peoas serão descobertos apenas na estreia oficial do reality show, sem anúncio prévio.

Leia também

Protagonista de Três Graças, Romulo Estrela aparece sem camisa e causa frisson
Famosos sem camisa

Protagonista de Três Graças, Romulo Estrela aparece sem camisa e causa frisson
Gil do Vigor e Diego Hypólito surgem em clima de romance durante evento; veja fotos
FAMOSOS

Gil do Vigor e Diego Hypólito surgem em clima de romance durante evento; veja fotos

Compartilhe

Tags