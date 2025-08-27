A Fazenda 2025: Belo apoia ida da namorada Rayane Figliuzzi ao reality, diz site

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"A Fazenda 17" vem aí! O reality pode contar com a participação de Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, que estaria apoiando o feito.

Mais uma confirmada em "A Fazenda 17"?

Rayane Figliuzzi vem figurando nas listas de famosos cotados para a nova edição do reality há algumas semanas.

Atual namorada do cantor Belo, a atriz e empresária pode estar mais próxima de topar o convite da Record, diz site.

Belo apoia participação da namorada em A Fazenda 17

As negociações entre a produção de A Fazenda e Rayane Figliuzzi seguem a todo vapor, segundo o jornal Extra.

A publicação aponta que as conversas começaram há mais de um mês, mas o "sim" definitivo ainda não veio.

Rayane teria a aprovação de Belo, que já viu suas ex-mulheres Viviane Araújo, vencedora de A Fazenda 5, e Gracyanne Barbosa, ex-BBB 24, passarem por realities.

Com a participação em A Fazenda, Rayane estaria em busca, também, de desvincular sua imagem do cantor e viabilizar a carreira de atriz que sonha em construir.

Porém, a empresária tem se visto dividida entre a participação no programa, a convivência com o filho e também compromissos profissionais, como o cargo de musa do carnaval na Unidos de Vila Isabel.

"A Fazenda 17" estreia oficialmente no dia 15 de setembro. Os 2 peões e peoas serão descobertos apenas na estreia oficial do reality show, sem anúncio prévio.