Filho de Gugu pode estar em A Fazenda 2025; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Augusto Liberato em A Fazenda 17? Segundo rumores divulgados por site, o filho do saudoso Gugu Liberato seria mais um peão do reality.

Clique aqui e escute a matéria

"A Fazenda 17" pode ter um competidor inesperado para boa parte do público!

Isso, pois, em meio aos rumores da participação ex-globais, influenciadores e outros famosos, um dos herdeiros do saudoso apresentador Gugu Liberato pode entrar no jogo.

João Augusto, filho de Gugu, pode estar em A Fazenda

O portal Em Off divulgou nesta quinta-feira (26/07) que a notícia da suposta participação de João Augusto Liberato em "A Fazenda 17" circula em grupos de WhatsApp de jornalistas.



Na publicação, a participação de João é comparada à de Rachel Sheherazade, um nome totalmente inesperado por boa parte do público.

Formado em Comunicação e Administração de Empresas, João tem 23 anos e é o filho mais velho de Gugu com Rose Miriam, que também foram pais das gêmeas Sofia e Marina, de 21 anos.

Recentemente, o jovem revelou o desejo de se tornar apresentador de TV como o pai.

"Meu pai era uma pessoa muito tímida, mas ele se abria na frente das câmeras. Realmente, sou uma pessoa muito tímida, mas, com um tempo na prática, acho que vou me soltando. Comecei a fazer várias gravações para mim mesmo, para eu ir treinando. Acho que isso está me ajudando a conversar na frente das câmeras", revelou, em entrevista à Quem.

João também ganhou as manchetes nos últimos dias ao ser filmado beijando a apresentadora Cariúcha, que já participou da Fazenda, em uma festa.

Quando começa A Fazenda 2025?

Até o momento, nenhum membro do elenco foi confirmado para Record, que só deve liberar a lista de peões no dia da estreia, marcada para 15 de setembro.