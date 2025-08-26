Filho de Gugu pode estar em A Fazenda 2025; saiba tudo
João Augusto Liberato em A Fazenda 17? Segundo rumores divulgados por site, o filho do saudoso Gugu Liberato seria mais um peão do reality.
"A Fazenda 17" pode ter um competidor inesperado para boa parte do público!
Isso, pois, em meio aos rumores da participação ex-globais, influenciadores e outros famosos, um dos herdeiros do saudoso apresentador Gugu Liberato pode entrar no jogo.
João Augusto, filho de Gugu, pode estar em A Fazenda
O portal Em Off divulgou nesta quinta-feira (26/07) que a notícia da suposta participação de João Augusto Liberato em "A Fazenda 17" circula em grupos de WhatsApp de jornalistas.
Na publicação, a participação de João é comparada à de Rachel Sheherazade, um nome totalmente inesperado por boa parte do público.
Formado em Comunicação e Administração de Empresas, João tem 23 anos e é o filho mais velho de Gugu com Rose Miriam, que também foram pais das gêmeas Sofia e Marina, de 21 anos.
Recentemente, o jovem revelou o desejo de se tornar apresentador de TV como o pai.
"Meu pai era uma pessoa muito tímida, mas ele se abria na frente das câmeras. Realmente, sou uma pessoa muito tímida, mas, com um tempo na prática, acho que vou me soltando. Comecei a fazer várias gravações para mim mesmo, para eu ir treinando. Acho que isso está me ajudando a conversar na frente das câmeras", revelou, em entrevista à Quem.
João também ganhou as manchetes nos últimos dias ao ser filmado beijando a apresentadora Cariúcha, que já participou da Fazenda, em uma festa.
Quando começa A Fazenda 2025?
Até o momento, nenhum membro do elenco foi confirmado para Record, que só deve liberar a lista de peões no dia da estreia, marcada para 15 de setembro.