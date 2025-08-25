Ex-Rancho do Maia vai estar em A Fazenda 2025, diz site
Novidades em A Fazenda 17! Em meio aos famosos cotados para o reality está um influenciador que já deu o que falar no Rancho do Maia.
Os boatos sobre A Fazenda 17 não param!
Com estreia marcada para setembro, o reality rural apresentado por Adriane Galisteu tem famosos de várias vertentes do entretenimento cotados para participação.
Agora, um influenciador com mais e 11,2 milhões de seguidores pode estar a caminho da sede de Itapecerica da Serra, em São Paulo.
Gustavo Rocha estará em A Fazenda 17, diz site
O mais novo confirmado em A Fazenda 17 é Gustavo Rocha, segundo o portal Léo Dias.
Ex-participante do Rancho do Maia, de Carlinhos Maia, o influenciador começou a viralizar na internet com dancinhas ao lado do irmão gêmeo, Túlio Rocha, em meados da década de 2010.
Segundo o portal, Gustavo chegou a ser cotado para o programa em 2024 ao lado do irmão, que já participou do De Férias com o Ex, da MTV.
Gay assumido, Gustavo se relacionou com o influenciador Álvaro Xaro, que também deu as caras no Rancho do Maia e está atualmente na Dança dos Famosos 2025.
Recentemente, Gustavo fez uma publicação em seu Instagram revelando que não estará na nova edição do Rancho e agradecendo a oportunidade dada por Carlinhos.
"Sinto que escrevi uma historia linda dentro do projeto e, assim como soube entrar, sei a hora de sair, para que outros possam escrever a sua. Todos sabem o quanto amo e respeito isso aqui. Obrigado por cada coraçãozinho que se conectou a mim durante essa jornada, a todos os que me conheceram e permaneceram", escreveu o influenciador.