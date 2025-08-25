fechar
A Fazenda |

Ex-Rancho do Maia vai estar em A Fazenda 2025, diz site

Novidades em A Fazenda 17! Em meio aos famosos cotados para o reality está um influenciador que já deu o que falar no Rancho do Maia.

Por Thallys Menezes Publicado em 25/08/2025 às 20:55
Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda
Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda - Divulgação/Record

Os boatos sobre A Fazenda 17 não param!

Com estreia marcada para setembro, o reality rural apresentado por Adriane Galisteu tem famosos de várias vertentes do entretenimento cotados para participação.

Agora, um influenciador com mais e 11,2 milhões de seguidores pode estar a caminho da sede de Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Gustavo Rocha estará em A Fazenda 17, diz site

O mais novo confirmado em A Fazenda 17 é Gustavo Rocha, segundo o portal Léo Dias.

Ex-participante do Rancho do Maia, de Carlinhos Maia, o influenciador começou a viralizar na internet com dancinhas ao lado do irmão gêmeo, Túlio Rocha, em meados da década de 2010. 

Segundo o portal, Gustavo chegou a ser cotado para o programa em 2024 ao lado do irmão, que já participou do De Férias com o Ex, da MTV.


Gay assumido, Gustavo se relacionou com o influenciador Álvaro Xaro, que também deu as caras no Rancho do Maia e está atualmente na Dança dos Famosos 2025.

Recentemente, Gustavo fez uma publicação em seu Instagram revelando que não estará na nova edição do Rancho e agradecendo a oportunidade dada por Carlinhos.

"Sinto que escrevi uma historia linda dentro do projeto e, assim como soube entrar, sei a hora de sair, para que outros possam escrever a sua. Todos sabem o quanto amo e respeito isso aqui. Obrigado por cada coraçãozinho que se conectou a mim durante essa jornada, a todos os que me conheceram e permaneceram", escreveu o influenciador.


