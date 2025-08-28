A Fazenda 2025 terá dinâmica secreta e inédita; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"A Fazenda 17" tentará surpreender os espectadores com uma dinâmica especial: o jogo do impostor. Entenda quais serão as regras e o prêmio.

"A Fazenda 2025" estreia em breve com uma dinâmica um tanto diferenciada!

Com 24 peões ao todo, a estreia do dia 15 de novembro também dá início a uma movimentação inédita no reality rural da Record.

A Fazenda 17 terá dinâmica do impostor

A nova temporada do programa apresentado por Adriane Galisteu terá uma dinâmica repleta de segredos.

Trata-se da dinâmica do impostor, que estava sendo mantida me sigilo pela Record, mas foi revelada pela coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

De acordo com as fontes da colunista, produtores do reality estão entrando em contato com celebridades com uma missão especial: entrar no jogo como infiltrados da produção.

Os "impostores" entrarão na casa juntamente com os participantes, como se fossem peões como os outros, e conviverão normalmente na sede.

No primeiro domingo da competição, os peões e peoas terão que descobrir a identidade dos infiltrados.

Caso seja descoberto, o infiltrado recebe 30 mil, mas se os participantes não o identificarem, levará para casa R$ 100 mil.