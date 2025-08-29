Luana Piovani e Neymar em A Fazenda? Diretor revela participantes dos sonhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Elenco de peso em "A Fazenda"? Rodrigo Carelli, diretor do realtiy, revelou o desejo de contar com Luana Piovani e Neymar no elenco.

O "esquenta" para "A Fazenda" continua!

A nova temporada do reality rural da Record segue alimentando as especulações de espectadores.

A repercussão do programa continuou a aumentar após entrevista do diretor, Rodrigo Carelli, ao Link Podcast, na última quinta-feira (28/08).

Diretor de A Fazenda quer Luana Piovani e Neymar no reality

Em entrevista ao Link Podcast, Carelli foi perguntado pela apresentadora Keila Jimenez quem seria o participante dos sonhos dele. O diretor foi taxativo ao responder o nome de Neymar Jr.

Além disso, confirmou já ter convidado a atriz Luana Piovani para o reality. Ele recebeu dela uma resposta taxativa.

"Já tentei, sim. Eu trabalhei com a Luana na MTV. Ela fez um programa lá e tentei uma vez só. A resposta foi muito categórica: 'Não me ligue mais!'", revelou, segundo o portal Léo Dias.

Nem Luana, nem Neymar são cotados pela imprensa para a edição atual, mas, caso participassem juntos, a chance de fogo no feno era alta, pois os dois já se desentenderam publicamente.

Em meados de 2024, Luana criticou Neymar por, supostamente, apoiar um projeto de lei relacionado à privatização de praias.

Os dois trocaram farpas nas redes sociais e a atriz chegou a criticar as supostas traições de Neymar a Bruna Biancardi. O jogador processou Luana por injúria e difamação devido às colocações.

Quando começa A Fazenda 17?

A edição 2025 de "A Fazenda" começa em 15 de setembro. Ao contrário de edições anteriores, não haverá Paiol. Os 24 participantes entram diretamente na casa.