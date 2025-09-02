fechar
Vini Jr e Virginia Fonseca são flagrados em jantar secreto na Espanha

Depois de postar um dump de fotos informando que estaria em uma "eurotrip", a influenciadora passou a ser alvo de novos rumores com o jogador.

Por Bianca Tavares Publicado em 02/09/2025 às 10:01 | Atualizado em 02/09/2025 às 10:03
Na noite desta segunda-feira (1º), a influenciadora Virginia Fonseca foi vista ao lado do jogador Vini Jr em um jantar especial em Madrid.

As informações são exclusivas do portal LeoDias, que afirmou que as duas celebridades já se encontraram previamente e estariam em um possível romance secreto nos últimos dias.

De acordo com a fonte da reportagem, o atacante seria o remetente de um buquê de flores que a influenciadora recebeu ainda pela manhã da segunda-feira.

Assessoria responde boatos

Em resposta, a assessoria de Virginia afirmou que "não comenta a vida pessoa ou sexual" da empresária, reforçando que a viagem para Europa foi realizada entre amigos.

Apesar dos rumores, nem Vini Jr nem sua equipe se pronunciaram sobre os boatos.

Vale lembrar que desde o fim do casamento com Zé Felipe, em maio de 2025, Virginia está nos holofotes das principais páginas de fofoca com supostos affairs, assim como o cantor.

