Carlinhos Maia é acusado de intolerância religiosa em meio a polêmica com Anitta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Antes de Anitta parar de segui-lo no Instagram, Carlinhos Maia exibiu no Rancho do Maia quadro polêmico com Rico Melquíades e Patixa Teló.

Clique aqui e escute a matéria

Clima tenso entre o influenciador Carlinhos Maia e a cantora Anitta.

A relação entre os dois era tida como sólida — a artista chegou a ser madrinha do casamento de Carlinhos com Lucas Guimarães em 2019 - mas parece ter sido duramente afetada nesta terça-feira (02/09).

Anitta deixou de seguir o anfitrião do Rancho do Maia no Instagram, que retribuiu o ato e a alfinetou publicamente. A polêmica ocorre após acusações de intolerância religiosa contra Carlinhos em seu reality.

Internautas apontam intolerância religiosa em quadro do Rancho do Maia

Em um quadro do Rancho do Maia, os influenciadores Rico Melquiades e Patixa Teló imitaram práticas de religiões de matriz africana, revela o portal Terra.

Os dois vestiram roupas branas e simularam banhos de folhas e jogos de búzios, além de realizar uma "consulta" com o influenciador Gordão da XJ, que fez comentários tidos como desrespeitosos.

"Eu sou cristão, esse negócio não vem pro meu lado que eu dou um tapa e você voa longe, viu. Antes de tudo, tá repreendido, eu quero saber se minha ex vai voltar ou não", disse.

Foi após o acontecido que internautas notaram o unfollow de Anitta.

Carlinhos reage a unfollow de Anitta

Após Anitta deixar de segui-lo, Carlinhos se pronunciou nas redes sociais sobre a artista.

"Vou continuar ouvindo as músicas, lance álbum novo, tá se levando a sério demais. Tá chata", comentou no Instagram.

Até o momento, Anitta não comentou publicamente o unfollow ou o quadro do Rancho do Maia.