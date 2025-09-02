Carlinhos Maia é acusado de intolerância religiosa em meio a polêmica com Anitta
Antes de Anitta parar de segui-lo no Instagram, Carlinhos Maia exibiu no Rancho do Maia quadro polêmico com Rico Melquíades e Patixa Teló.
Clima tenso entre o influenciador Carlinhos Maia e a cantora Anitta.
A relação entre os dois era tida como sólida — a artista chegou a ser madrinha do casamento de Carlinhos com Lucas Guimarães em 2019 - mas parece ter sido duramente afetada nesta terça-feira (02/09).
Anitta deixou de seguir o anfitrião do Rancho do Maia no Instagram, que retribuiu o ato e a alfinetou publicamente. A polêmica ocorre após acusações de intolerância religiosa contra Carlinhos em seu reality.
Internautas apontam intolerância religiosa em quadro do Rancho do Maia
Em um quadro do Rancho do Maia, os influenciadores Rico Melquiades e Patixa Teló imitaram práticas de religiões de matriz africana, revela o portal Terra.
Os dois vestiram roupas branas e simularam banhos de folhas e jogos de búzios, além de realizar uma "consulta" com o influenciador Gordão da XJ, que fez comentários tidos como desrespeitosos.
"Eu sou cristão, esse negócio não vem pro meu lado que eu dou um tapa e você voa longe, viu. Antes de tudo, tá repreendido, eu quero saber se minha ex vai voltar ou não", disse.
Foi após o acontecido que internautas notaram o unfollow de Anitta.
Carlinhos reage a unfollow de Anitta
Após Anitta deixar de segui-lo, Carlinhos se pronunciou nas redes sociais sobre a artista.
"Vou continuar ouvindo as músicas, lance álbum novo, tá se levando a sério demais. Tá chata", comentou no Instagram.
Até o momento, Anitta não comentou publicamente o unfollow ou o quadro do Rancho do Maia.