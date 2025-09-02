fechar
Celebridades | Notícia

Após assumir traição, Carlinhos Maia é detonado na web: "Caráter duvidoso"

Em vídeo, Carlinhos Maia acabou revelando que realmente traiu o ex-marido e se tornou alvo de muitas críticas duras nas redes sociais

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 02/09/2025 às 10:08
Influenciador Carlinhos Maia
Influenciador Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Carlinhos Maia voltou a ser assunto nas redes sociais.

Durante o "Rancho do Maia", na madrugada desta segunda-feira (1°), o influenciador apareceu nos stories da cantora Kelly Fonseca e confessou que realmente traiu Lucas Guimarães, seu ex-marido.

"Ele me deixava muitos dias sozinho", justificou Carlinhos ao assumir publicamente a infidelidade.

Segundo o portal Bnews, muitos internautas detonaram o influenciador após a revelação.

"O c* estava piscando, teve que trair, pobre coitado", ironizou um.

Leia Também

"Provando ter o caráter duvidoso, Carlinhos Maia falando que traía o Lucas Guimarães enquanto ri. Lucas ter se separado dele foi um livramento", disparou outro.

Pouco antes do vídeo de Carlinhos Maia viralizar, Lucas Guimarães apareceu nas redes sociais em clima reflexivo e chegou a chorar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos com o mesmo anel
Celebridades

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos com o mesmo anel
Bia do Brás revela motivo do afastamento de Alane após o BBB 24
FAMOSOS

Bia do Brás revela motivo do afastamento de Alane após o BBB 24

Compartilhe

Tags