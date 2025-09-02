Após assumir traição, Carlinhos Maia é detonado na web: "Caráter duvidoso"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em vídeo, Carlinhos Maia acabou revelando que realmente traiu o ex-marido e se tornou alvo de muitas críticas duras nas redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

Carlinhos Maia voltou a ser assunto nas redes sociais.

Durante o "Rancho do Maia", na madrugada desta segunda-feira (1°), o influenciador apareceu nos stories da cantora Kelly Fonseca e confessou que realmente traiu Lucas Guimarães, seu ex-marido.

"Ele me deixava muitos dias sozinho", justificou Carlinhos ao assumir publicamente a infidelidade.

Segundo o portal Bnews, muitos internautas detonaram o influenciador após a revelação.

"O c* estava piscando, teve que trair, pobre coitado", ironizou um.

"Provando ter o caráter duvidoso, Carlinhos Maia falando que traía o Lucas Guimarães enquanto ri. Lucas ter se separado dele foi um livramento", disparou outro.

Pouco antes do vídeo de Carlinhos Maia viralizar, Lucas Guimarães apareceu nas redes sociais em clima reflexivo e chegou a chorar.