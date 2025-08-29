Luana Piovani é chamada para "A Fazenda" e dá resposta direta
Diretor do reality show rural da TV Record, Rodrigo Carelli, comentou sobre convite durante entrevista. Nova temporada do reality estreia em setembro
O diretor de “A Fazenda”, Rodrigo Carelli, revelou, nessa quinta-feira (28), que já chamou Luana Piovani para participar do reality rural da TV Record.
A resposta da atriz foi bastante direta. De acordo com Carelli, Luana recusou o convite e pediu que ele não insistisse novamente.
"Eu já trabalhei com ela na MTV. Eu já tentei [convidar para ‘A Fazenda’]. Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'", contou o diretor durante participação no Link Podcast.
O diretor prometeu um elenco surpreendente na edição do reality este ano, com participantes que o público jamais imaginaria ver em “A Fazenda”.
Carelli garantiu: “Teremos aquele fator ‘uau’, aquela pessoa que ninguém acredita que toparia entrar”.
A apresentadora Mônica Fonseca mencionou o nome da cantora Simaria, da ex-dupla com Simone Mendes, e o diretor aprovou a ideia: "Seria! Maravilhosa. Nossa, excelente", disse ele.
A nova temporada de “A Fazenda” começa no dia 15 de setembro na TV Record.