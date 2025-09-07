Trailer da 2ª temporada de Uma Mente Excepcional revela spoilers de novos casos e mistérios
O Disney+ divulgou hoje o primeiro trailer da segunda temporada de Uma Mente Excepcional, prometendo novos casos e muita ação. A série acompanha Morgan, mãe solteira com três filhos e uma mente extraordinária, que ajuda a desvendar crimes complexos reorganizando evidências durante seu turno como faxineira na delegacia.
Ao perceberem seu talento, os diretores a contratam para trabalhar ao lado do detetive Karadec, formando uma dupla improvável e eficiente. A segunda temporada chega ao streaming em 17 de setembro, trazendo mais desafios e mistérios para a protagonista.
No elenco, Kaitlin Olson retorna como Morgan, acompanhada de Daniel Sunjata como Karadec. O time ainda conta com Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah J., Matthew Lamb, Judy Reyes, Taran Killam, J. D. Pardo e outros.
A primeira temporada completa, com 13 episódios, já está disponível no Disney+, preparando o público para os novos casos que virão.