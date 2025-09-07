4 doramas que fazem referência ao Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acabou se tornando apaixonada pelas produções asiáticas? A seguir, vamos apresentar alguns títulos que já fizeram referência ao Brasil!

A onda de doramas coreanos conquistou o Brasil, e parece que o sentimento é recíproco.

Nos últimos anos, roteiristas e diretores têm inserido referências ao nosso país em suas produções, criando uma conexão especial com o público brasileiro

Nesta matéria, vamos apresentar quatro doramas que trazem referência ao Brasil. Veja agora!

Doramas que fazem referência ao Brasil

Hometown Cha-Cha-Cha - Divulgação/TVN

1. Doona

Sinopse:

Enquanto lida com os altos e baixos da vida universitária, um jovem precisa se acostumar com sua nova colega de república: uma linda ex-estrela do K-pop.

2. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

3. A Millionaire’s First Love

Sinopse:

Quando um diploma do ensino médio de uma escola na província de Gangwon se torna a chave para desbloquear sua vasta herança, um adolescente mimado Kang Jae Kyung recebe uma lição inestimável sobre a vida e o amor em uma vila rural.

4. Lutando pelo Meu Caminho

Sinopse:

Um ex-lutador de taekwondo e uma funcionária de uma loja de departamentos tentam encontrar seu lugar no mundo e realizar seus sonhos.

