4 doramas que fazem referência ao Brasil
Acabou se tornando apaixonada pelas produções asiáticas? A seguir, vamos apresentar alguns títulos que já fizeram referência ao Brasil!
Clique aqui e escute a matéria
A onda de doramas coreanos conquistou o Brasil, e parece que o sentimento é recíproco.
Nos últimos anos, roteiristas e diretores têm inserido referências ao nosso país em suas produções, criando uma conexão especial com o público brasileiro
Nesta matéria, vamos apresentar quatro doramas que trazem referência ao Brasil. Veja agora!
Doramas que fazem referência ao Brasil
1. Doona
Sinopse:
Enquanto lida com os altos e baixos da vida universitária, um jovem precisa se acostumar com sua nova colega de república: uma linda ex-estrela do K-pop.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Hometown Cha-Cha-Cha
Sinopse:
Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.
3. A Millionaire’s First Love
Sinopse:
Quando um diploma do ensino médio de uma escola na província de Gangwon se torna a chave para desbloquear sua vasta herança, um adolescente mimado Kang Jae Kyung recebe uma lição inestimável sobre a vida e o amor em uma vila rural.
- VEJA TAMBÉM: 4 doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"
4. Lutando pelo Meu Caminho
Sinopse:
Um ex-lutador de taekwondo e uma funcionária de uma loja de departamentos tentam encontrar seu lugar no mundo e realizar seus sonhos.