4 doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"

Acabou se apaixonando pela história de "Rivalidade Amigável"? Separamos algumas produções asiáticas parecidas para você maratonar!

Se você se apaixonou pela competição de "Rivalidade Amigável", e agora está com saudade de tramas com a mesma vibe, prepare-se!

Nesta matéria, vamos apresentar algumas produções asiáticas parecidas para você adicionar na sua listinha.

Prepare a pipoca e o sofá para assistir esses títulos incríveis!

Doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"

Imagem do dorama "Rivalidade Amigável" - Reprodução/ Netflix

1. Hierarchy

Sinopse:

O seleto grupo dos 0,01% melhores alunos domina o Colégio Jooshin, mas um novo estudante consegue encontrar uma brecha nessa hierarquia implacável.

Onde assistir: Netflix.

2. O Jogo da Pirâmide

Sinopse:

O Colégio Feminino Baekyeon já parece um jogo de sobrevivência para a nova aluna Seong Su-ji, mas quando ela é apresentada a um sistema de níveis que escolhe quem marginalizar através de voto secreto.

Onde assistir: Prime Video.

3. O Preço do Silêncio

Sinopse:

Depois de testemunhar um assassinato em uma escola de prestígio, uma garota de origem humilde tem a chance de estudar no local em troca de silêncio.

Onde assistir: Netflix.

4. A Cobertura

Sinopse:

Uma mulher tenta entrar na alta sociedade tornando-se a rainha de um prédio luxuoso de cem andares.

Onde assistir: Netflix.