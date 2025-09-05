fechar
Doramas | Notícia

4 doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"

Acabou se apaixonando pela história de "Rivalidade Amigável"? Separamos algumas produções asiáticas parecidas para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 05/09/2025 às 10:27
Imagem do dorama "Rivalidade Amigável"
Imagem do dorama "Rivalidade Amigável" - Reprodução/ Netflix

Se você se apaixonou pela competição de "Rivalidade Amigável", e agora está com saudade de tramas com a mesma vibe, prepare-se!

Nesta matéria, vamos apresentar algumas produções asiáticas parecidas para você adicionar na sua listinha.

Prepare a pipoca e o sofá para assistir esses títulos incríveis!

Doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"

1. Hierarchy

Sinopse:

O seleto grupo dos 0,01% melhores alunos domina o Colégio Jooshin, mas um novo estudante consegue encontrar uma brecha nessa hierarquia implacável.

Onde assistir: Netflix.

2. O Jogo da Pirâmide

Sinopse:

O Colégio Feminino Baekyeon já parece um jogo de sobrevivência para a nova aluna Seong Su-ji, mas quando ela é apresentada a um sistema de níveis que escolhe quem marginalizar através de voto secreto.

Onde assistir: Prime Video.

3. O Preço do Silêncio

Sinopse:

Depois de testemunhar um assassinato em uma escola de prestígio, uma garota de origem humilde tem a chance de estudar no local em troca de silêncio.

Onde assistir: Netflix.

4. A Cobertura

Sinopse:

Uma mulher tenta entrar na alta sociedade tornando-se a rainha de um prédio luxuoso de cem andares.

Onde assistir: Netflix.

