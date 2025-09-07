Resumo das novelas 08.09: Maria revela que é a verdadeira mãe de Nandinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro

Tita reclama da falta de atenção da mãe e Luís Fernando pede a Maria que dedique mais tempo à filha. A fofoqueira da Vila envenena Agripina contra Maria, insinuando que ela é amante de Nandinho. Agripina se assusta e pede a Maria que se afaste do rapaz. Maria então revela que é a verdadeira mãe de Nandinho e relembra o dia em que o entregou a Agripina. A confissão emociona a senhora, que promete ajudá-la a conquistar o amor do filho. Verônica tenta obter informações no orfanato sobre a filha que abandonou, mas não consegue. Tita anota o telefone da mãe e desconfia de seu comportamento.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Luis exige que Ofélia trate Mar com respeito e sem maltratá-la. Valeria encontra Nicolás no prédio e lhe diz que agora serão vizinhos. Paula dá conselhos a Mar sobre como ser uma boa esposa para Luis e a leva para fazer compras de roupas.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Seher, mulher tradicional da Anatólia, vive pelos filhos. Quando Agah procura noiva para o sobrinho, dona Neriman arma trama envolvendo a neta de Seher. Na mansão, segredos perigosos mudam a vida de todos.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Contra os alertas de Paulo, o capitão do navio decide continuar a viagem em direção a Roma. Sem conseguir continuar aguardando por notícias, Gabriela decide partir de Jerusalém.

(22h) Reis

Capítulo 167, segunda-feira, 08 de setembro de 2025 – Mical e Davi discutem feio e ela o compara a Paltiel. Os valentes se preparam para combater mais um inimigo com o objetivo de proteger Israel. Hagite desconfia das atitudes de Zebadias e tenta avisar a Davi. Os israelitas saem para mais um confronto e na difícil batalha contra os Moabitas, Zequele é golpeado pelas costas. A destemida Hagite entra na Filistia encontra o sobrinho de Davi comemorando com exército inimigo.

REDE GLOBO

(18h20) Êta Mundo Melhor!

Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Sabiá captura Ernesto. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Zulma anuncia que Samir será adotado. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado.

(19h35) Dona de Mim

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma à Nina que quer independência de Jaques. Ayla, Gisele e Caco descobrem que a gravidez é de gêmeos. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

(21h20) Vale Tudo

Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.



Obs.: Nesta segunda, estreia a nova novela da band, "Cruel Istambul", que será veiculada no lugar de Café Com Aroma de Mulher.